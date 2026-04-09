'Örnek üreticiye' bakanlıktan mera yanıtı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın daha önce “örnek üretici” olarak nitelendirdiği çiftçi, mera yasağı nedeniyle hayvanlarını otlatamadı ve hayvanlar uzun süre kapalı alanda kalmak zorunda kaldı. Bu durumun ardından hayvanların strese girerek birbirlerinin yününü yemeye başladığı görüldü. Üreticinin yaşadığı sorunla ilgili yaptığı başvuruların ise “komisyon kararı” gerekçesiyle sonuçsuz kaldığı öğrenildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bu gelişmenin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, Kars’ın Ani köyünde mera kullanımının yasaklandığına dair bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu durumun bir "mera yasağı" olmadığı, 4342 sayılı Mera Kanunu uyarınca Türkiye genelinde olduğu gibi Kars’ta da meraların kullanımının belirli bir takvim çerçevesinde yürütüldüğü vurgulandı.

"OTLATMA SEZONU 10 NİSAN'DA BAŞLAYACAK"

Kars’taki meraların korunması ve hayvancılığın sürdürülebilirliği için mevsimsel planlamanın önemine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

Kars’ta 2026 yılı otlatma sezonu 10 Nisan 2026 tarihinde başlamaktadır. Bu tarihten önce meraya çıkılmamasının nedeni; meraların korunması, otların yeterli seviyeye ulaşması ve hayvancılığın sürdürülebilir şekilde devam edebilmesidir. Belirtilen tarihlerden önce meralarda otlatma yapılması meraların vejetasyon yapısının bozulmasına ve ot veriminin azalmasına sebep olmaktadır. Bakanlık olarak yetiştiricilerimizin bu süreçte mağduriyet yaşamaması için, Ani köyü sınırları içerisinde bulunan bir alan 1 Kasım 2025 – 10 Nisan 2026 tarihleri arasında kışlak olarak kullanıma açılmıştır.

ISLAH PROJESİ YÜRÜTÜLÜYOR

Öte yandan, Ani köyüne ait meralarda geçmiş yıllarda aşırı otlatmaya bağlı tahribat oluştuğu için de bir mera ıslah projesi yürütülmektedir. Bu çalışmalar, meraların daha verimli hale getirilmesi ve üreticilerimizin uzun vadede daha güçlü bir üretim yapabilmesi için uygulanmaktadır.

Ayrıca, il ve ilçe müdürlüğü teknik ekiplerimiz tarafından sahadaki yetiştiricilerimizle düzenli iletişim sağlanmakta, gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılmaktadır. Üreticilerimizin yanında olmaya, meralarımızı korumaya ve hayvancılığımızı sürdürülebilir şekilde güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.