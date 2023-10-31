Orman köylülerine istihdam ve ekonomik katkı sağlayacak üretim başladı

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatifleri ile yapılan toplantı sonrasında 2024 yılında gerçekleştirilecek üretim çalışmaları başladı. Bu çalışmalar, orman köylülerine istihdam sağlamanın yanı sıra ülke ekonomisine de katkıda bulunmayı hedefliyor.

DÜZCE(İHA) – Orman köylüsüne hem istihdam hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatifleri ile 2024 yılında gerçekleştirilecek üretimle ilgili yapılan toplantının akabinde tevziat yapılarak 2024 yılının ilk üretimlerinin dağıtımı yapıldı.

6831 sayılı orman kanunun 40. Maddesine göre yapılan iş tevziatı, orman köylülerine hem istihdam hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Aynı zamanda söz konusu üretim tevziatı ile orman köylülerin gelir düzeyini arttırarak refah seviyelerinin iyileştirilmesi, göçün engellenmesi ve köy kültürünün devamlılığı amaçlanıyor.

Tevziat toplantısı sonunda 2023 yılı üretim işlerini tamamlayan köylülere 71 bin 989 metreküp damganın 66 bin 290 metreküplük kısmı tevzi edilerek 2024 yılı üretim çalışmaları başlandı. - DÜZCE