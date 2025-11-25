Orka Holding KAGİDER'in FEM sertifikasını almaya hak kazandı

Orka Holding, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından verilen Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) Sertifikası'nı almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Orka Holding Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törene, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu, KAGİDER Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticiler katıldı.

Sertifika, KAGİDER Yönetim Kurulu Üyeleri ve Özel Sektör ve Fırsat Eşitliği Komitesi Liderleri Özlem Demirci Duyarlar ile Zeynep Yağmur tarafından, Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu'na takdim edildi.

FEM Sertifikası, KAGİDER tarafından Dünya Bankasının teknik desteğiyle geliştirilmiş, özel sektör kuruluşlarının insan kaynakları politikalarını toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden değerlendiren bir model olarak tanımlanıyor.

Bu kapsamda yürütülen kapsamlı değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan Orka Holding'de sertifikayı almaya kadınların iş yaşamında güçlenmesini hedefleyen bütüncül yaklaşımıyla layık görüldü.

Orka Holding, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarla, fırsat eşitliğini kurumsal kültürünün temel ilkesi haline getirme vizyonuyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirket, İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim birimlerinin ortak çalışmalarıyla oluşturulan bu yaklaşım ile yalnızca işe alım süreçlerinde değil, eğitim politikalarından terfi sistemine, iç iletişimden liderlik gelişim programlarına kadar tüm organizasyon yapısına entegre ediyor.

Eşitlikçi politikalar küresel başarıyı destekliyor

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen, Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu, kadınların sosyal yaşamdaki yerini sağlamlaştırmanın ve onlara fırsat eşitliği sunmanın, çağdaş bir toplumun temel direği olduğunu belirtti.

Biberoğlu bu açıdan bakıldığında faaliyet alanları olan moda endüstrisinin sadece estetik odaklı değil, toplumsal dönüşümün de öncüsü olması gerektiğine inandıklarını kaydetti.

Orka Holding olarak kendileri için de kadın istihdamının inovasyon ve başarı adına zorunlu bir vizyon olduğuna işaret eden Biberoğlu, "Bu konu aynı şekilde KAGİDER FEM içinde ekonomik sürdürülebilirliğin temel anahtarı. Global moda kuruluşu olarak üretim ve yönetim kademelerimizde kadın emeği olmazsa olmazımızdır. " ifadelerini kullandı.

Biberoğlu, şirket politikalarında benimsedikleri eşitlikçi yaklaşım sayesinde, kadın çalışanlarının ve yöneticilerinin gücünün, markalarının küresel başarısının en büyük etkenlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Bundan sonra da eşitlikçi terfi ve gelişim programlarıyla kadınlarımızın karar alma mekanizmalarında aktif rol almasını sağlamaya devam edeceğiz. Çünkü güçlü kadın, güçlü marka ve toplum demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Orka Holding fırsat eşitliğini kurum kültürüne entegre ediyor

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Özel Sektör ve Fırsat Eşitliği Komitesi Lideri Özlem Demirci Duyarlar da Orka Holding'in FEM Sertifikası'nı almaya hak kazanmasının, fırsat eşitliği ilkesini sadece insan kaynakları politikalarına değil, kurumun tüm yönetim anlayışına entegre ettiğinin göstergesi niteliğinde olduğunu anlattı.

Bu başarının, eşitliği bir hedef olmaktan çıkarıp, kalıcı bir kurum kültürüne dönüştürmenin en güçlü örneklerinden biri olduğunun altını çizen Duyarlar, şunları kaydetti:

"Günümüzde kurumsal başarı, yalnızca finansal performansla değil, çalışanlarına, paydaşlarına ve topluma sağladığı değerle ölçülüyor. Orka Holding, bu anlayışla hareket ederek, kadınların iş dünyasında güçlenmesini destekleyen politikalarıyla sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir paydaşı haline geldi. FEM Sertifikası, aslında bir ödül değil, kurumların kendi içlerinde yarattıkları değişimin tescilidir.

ORKA Holding'in bu dönüşümü kararlılıkla sahiplenmesi, toplumsal fırsat eşitliğini stratejik bir öncelik olarak benimsemenin uzun vadeli başarıyı nasıl beslediğini kanıtlıyor. Biz KAGİDER olarak, bu vizyonun diğer kurumlara da örnek olmasını, özel sektörün dönüşümünde kalıcı bir referans noktası oluşturmasını son derece kıymetli buluyoruz."

Eşitlik artık etik bir ilke değil stratejik bir faktör

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Özel Sektör ve Fırsat Eşitliği Komitesi Lideri Zeynep Yağmur ise gerçek fırsat eşitliğinin, kurumların yalnızca kendi çalışanları için değil, içinde bulundukları toplumsal ekosistem için de sorumluluk üstlenmeleriyle mümkün olacağının altının çizdi.

Orka Holding'in FEM Sertifikası ile taçlanan sürecini, bu anlayışın iş dünyasındaki güçlü bir yansıması olarak gördüklerine işaret eden Yağmur, kadınların ekonomik yaşama eşit katılımının, toplumsal refahın ve kurumsal rekabet gücünün temel unsurlarından biri olduğunu anımsattı.

Yağmur, bu nedenle eşitliğin, artık yalnızca etik bir ilke olmaktan öte yenilikçiliği, üretkenliği ve sürdürülebilir büyümeyi besleyen stratejik bir faktör haline geldiğini vurguladı.

ORKA Holding'in elde ettiği sertifikanın, kadınların liderlik potansiyelini destekleyen, kapsayıcı ve adil bir iş ortamı yaratma yönündeki çabalarının somut bir göstergesi olduğunun altını çizen Yağmur, bu duruşun özel sektörün eşitlik temelli dönüşümüne ilham verecek nitelikte olduğunu aktardı.

Yağmur, KAGİDER olarak, bu kararlı ve vizyoner yaklaşımın geleceğin daha dengeli, adil ve kapsayıcı iş dünyasının inşasında önemli bir rol oynayacağına inandıklarını anlattı.