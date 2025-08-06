Orka Holding, Çalışan Memnuniyeti Alanında Dört Sertifika Aldı

Orka Holding, insan odaklı iş yaklaşımı nedeniyle Happy Place to Work (HPTW) tarafından dört ayrı kategoride sertifikaya layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel moda kuruluşu Orka Holding, çalışan memnuniyeti alanındaki başarılı uygulamalarını, HPTW'den dört ayrı sertifika alarak tescilledi.

Şirket, HPTW tarafından "Sağlıklı ve İyi Olma Uygulamaları", "Çalışan Karbon Ayak İzi", "Gelişim Odaklı Staj Programı" ve "Profesyonel Gelişim" kategorilerinde sertifika elde etti.

Sağlıklı ve İyi Olma Uygulamaları sertifikası için Orka Holding'in çalışanlarına verdiği değerden verimliliğe, motivasyondan yeni yeteneklerle çalışmaya kadar pek çok konuda uygulanan programlar ve politikalar değerlendirildi.

Orka Holding'in çalışanların günlük faaliyetlerinden kaynaklanan karbon ayak izini azaltmaya yönelik bilinçlendirme, eğitim ve uygulama çabaları ve "Sürdürülebilirlik Taahhüdü"ne bağlılık gibi hedeflerine yönelik çalışmaları, Çalışan Karbon Ayak İzi sertifikasının kazanılmasında yardımcı oldu.

Gelişim Odaklı Staj Programı sertifikası için de Orka Holding'in stajyerlere yönelik kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyecek mentörlük, eğitim, geri bildirim ve kariyer planlama olanakları gibi uygulamaları incelendi.

Çalışanlarının becerilerini geliştirmesi, kariyerlerinde ilerlemesi ve yeni bilgiler edinmesi için atölye, seminer, koçluk, mentörlük ve konferanslar gibi faaliyetlerle sürekli öğrenme ve gelişim fırsatları sunması ise Orka Holding'in Profesyonel Gelişim sertifikasına layık görülmesini sağladı.

??????? Orka Holding, HPTW sertifikalarını daha önce de kazandı. Mayıs ayında 5 şirketi ile "Mükemmel ve Olağanüstü Çalışan Deneyimi" ödülüne layık görülen Orka Holding, geçen yıl ise çalışanlarıyla karşılıklı geliştirdiği pozitif kurum kültürü gerekçesiyle "En Mutlu İş Yeri" ve "Dünyanın En Mutlu İş Yerleri" (Happiest Workplaces Around the Globe) ödüllerine ulaştı. Şirket, HPTW tarafından "Profesyonel Gelişim" ve "Harika Çalışma Alanı" kategorilerinde de ödüle layık görüldü.

"Sürekli öğrenen ve gelişen bir iş gücü modelimiz var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, sürekli öğrenen ve gelişen bir iş gücü modelinin, dünyada yaşanan değişim ve gelişime hızla adapte olma ve rekabet gücünün artışı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Orakçıoğlu, "HPTW sertifikalarımız da bu anlamda çalışanlarımıza verdiğimiz değeri gösteriyor. Bu sertifikalar, iç kültürümüzün ve kurumsal itibarımızın gücünü ortaya koyması açısından çok değerli." değerlendirmesinde bulundu.