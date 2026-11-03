Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Orion Prosperity adlı LNG gemisinin 6 Kasım'da Marmaraereğlisi'ne yanaşması bekleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

17 Ekim'de ABD'nin Ingleside Limanı'ndan ayrılan Orion Prosperity adlı LNG gemisinin 6 Kasım'da Türkiye'de olması bekleniyor. 174 bin metreküp kapasiteli gemi, Tunus açıklarında seyrine devam ediyor ve Marmaraereğlisi Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

ABD'nin Ingleside Limanı'ndan yola çıkan "Orion Prosperity" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 6 Kasım'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 17 Ekim'de ABD'den ayrılan LNG gemisi, Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.

174 bin metreküp kapasiteli geminin 6 Kasım'da Marmaraereğlisi Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Liberya bandıralı gemi 2023'te inşa edilmişti.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Stuttgart'tan Galatasaray'ı kızdıran paylaşım! Apar topar sildiler

Geceye damga vuran paylaşım! Apar topar sildiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi

Alenen başörtüsü düşmanlığı yaptı

8 yıl sonra Seul'de görkemli karşılama! Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi

8 yıl sonra görkemli karşılama! Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
Eğlence devi Disney'de işten çıkarma alarmı! Binlerce kişi tehlikede

Eğlence devinde işten çıkarma alarmı! Binlerce kişi tehlikede
Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü

Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
Şalvarları giyip tüfekleri kaptılar! Hedefi 12'den vuruyorlar

Görüntü Konya'dan! Sayıları 100'e ulaştı
Ve mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı

Ve mutlu son! İşte sözleşme süresi
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama

Hükümet kanadından milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler