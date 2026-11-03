Orion Prosperity adlı LNG gemisinin 6 Kasım'da Marmaraereğlisi'ne yanaşması bekleniyor

Orion Prosperity adlı LNG gemisinin 6 Kasım'da Marmaraereğlisi'ne yanaşması bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
17 Ekim'de ABD'nin Ingleside Limanı'ndan ayrılan Orion Prosperity adlı LNG gemisinin 6 Kasım'da Türkiye'de olması bekleniyor. 174 bin metreküp kapasiteli gemi, Tunus açıklarında seyrine devam ediyor ve Marmaraereğlisi Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
ABD'nin Ingleside Limanı'ndan yola çıkan "Orion Prosperity" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 6 Kasım'da Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 17 Ekim'de ABD'den ayrılan LNG gemisi, Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.
174 bin metreküp kapasiteli geminin 6 Kasım'da Marmaraereğlisi Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Liberya bandıralı gemi 2023'te inşa edilmişti.
Kaynak: AA