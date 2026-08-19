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Saruhanlı'da Organik Üzüm Üreticilerine 650 Box Dağıtıldı

Saruhanlı'da Organik Üzüm Üreticilerine 650 Box Dağıtıldı
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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 'Organik üzümün Box'ta başım rahatta' projesi kapsamında 113 organik üzüm üreticisine toplam 650 adet üzüm box'ı dağıtıldı. Box'ların hasat, depolama ve nakliye süreçlerinde kolaylık sağladığı, iş gücü ihtiyacını azalttığı ve hasat sonrası kayıpların azaltılmasına katkı sunduğu belirtildi. Proje ile organik tarımın yaygınlaştırılması ve üzüm kalitesinin korunması hedefleniyor.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde organik üzüm üretimini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen "Organik üzümün Box'ta başım rahatta" projesi kapsamında 113 üreticiye 650 adet üzüm box'ı dağıtıldığı açıklandı. Box'ların hasat, depolama ve nakliye süreçlerinde üreticilere kolaylık sağladığı belirtildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde organik tarımın yaygınlaştırılması ve kontrolünün sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında organik üzüm üreticilerine destek verildi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2025 yılında gerçekleştirilen "Organik üzümün Box'ta başım rahatta" projesi kapsamında, Saruhanlı'da organik üzüm üretimi yapan 113 çiftçiye toplam 650 adet box dağıtıldı.

Dağıtılan box'ların üreticiler tarafından amacına uygun şekilde kullanılmaya başlandığı belirtildi. Özellikle hasat döneminde kullanılan box'ların üzümün depolanması ve nakliyesinde kolaylık sağladığı, iş gücü ihtiyacını azalttığı ve hasat sonrası muhafaza şartlarının iyileştirilmesine katkı sunduğu ifade edildi.

Üzümde hasat sonrası kayıpların azaltılması hedefleniyor

Yetkililer, box kullanımının organik üzüm üreticilerinin iş süreçlerini kolaylaştırırken ürünlerin daha uygun şartlarda taşınmasına ve muhafaza edilmesine katkı sağladığını belirtti.

Proje ile organik tarımın yaygınlaştırılmasının yanı sıra üreticilerin modern hasat ve taşıma yöntemlerinden daha fazla yararlanması, üzümün kalitesinin korunması ve hasat sonrası süreçlerin daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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