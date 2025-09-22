Haberler

Ordu Ticaret Borsası 2026-2029 Stratejik Plan Hazırlıklarına Başladı

Ordu Ticaret Borsası, 2026-2029 dönemini kapsayan stratejik plan hazırlıklarını sürdürüyor. Başkan Ziver Kahraman, güçlü iş birlikleri ve ortak akıl ile Ordu ekonomisinin geleceğine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Stratejik plan hazırlıkları çerçevesinde Ordu Ticaret Borsası ve paydaşlarının bir araya geldiği toplantı borsa binasında gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde katılımcıları selamlayan Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, 2026-2029 dönemine ışık tutacak stratejik planın hazırlıklarının yalnızca yol haritasını çizmek değil; aynı zamanda Ordu'nun, Karadeniz'in ve ülkenin ekonomik geleceğine katkı sunacak ortak aklı oluşturmak olduğunu söyledi.

"Biliyoruz ki, artık hiçbir kurum tek başına hedeflerine ulaşamaz. Kamu, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve üreticilerimiz arasında kurulacak güçlü iş birlikleri, bize hem güven hem de ivme kazandıracaktır. Stratejik planımızı hazırlarken yalnızca mevcut gerçeklere değil, aynı zamanda geleceğin ihtiyaçlarına da cevap verecek bir vizyon ortaya koymak zorundayız. Ordu Ticaret Borsası, sadece fındık ve tarımsal ürünlerde değil; aynı zamanda katma değer, ihracat, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanlarında da sorumluluk almayı hedeflemektedir."

Kahraman, konuşmasının son bölümünde ortaya çıkacak stratejik planın Ordu ekonomisinin rekabet gücünü artıracak, üreticilere daha fazla kazanç sağlayacak, sanayinin kapasitesini güçlendirecek ve şehrin marka değerini yükselteceğini sözlerine ekledi. - ORDU

