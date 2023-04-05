Ordu Şehir Hastanesi'nin yüzde 85'i tamamlandı

Ordu'ya sağlık alanında sınıf atlatacak 900 yataklı şehir hastanesi inşaatındaki çalışmalar hızla devam ediyor. Hastanede kaba inşaatın yüzde 85, morfoloji binasının ise yüzde 100 olarak tamamlandığı öğrenildi.

Ordu Üniversitesi'nin yer tahsis ettiği ve yapım aşamasına 2021 yılının Mart ayında başlanan 900 yataklı şehir hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çevre yolunun kenarında, Ordu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan hastane, Ordu'nun en temel ihtiyaçlarından birisi olan hastane sorunu da çözüme kavuşturacak.

Hastaneye 8 farklı noktadan ulaşım olacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de ulaşım için çalışmalar gerçekleştirdiği alanda hastaneye ulaşım sıkıntısı yaşanmaması için ilk olarak Ordu-Giresun karayolundan yaklaşık 2 kilometrelik bağlantı yolu açmada çalışmalar sürerken, farklı noktalardan da ulaşım imkanlarının kolaylaştırılması adına ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Tüm çalışmalar bittiğinde ise hastaneye 8 noktadan ulaşım imkanı olacak.

"Yıllardır beklenen bir hizmetti"

Ordu Şehir Hastanesi'nin devam eden inşaatı yüzde 85 tamamlanırken, yine buraya yapılan morfoloji binasının kaba inşaat çalışması ise tamamlandı. Vatandaşlar, Ordu'da özellikle sağlık sorununun yıllardır olduğunu belirterek, böyle geniş çaplı bir hastaneye yıllardır ihtiyaç olduğunu söyledi.

Yapılan çalışmaların tamamlandığında insanların artık farklı illerdeki hastanelere gitmeyeceğini belirten vatandaşlar, diğer illerden gelebilecek hastalara da hizmet edecek olan Ordu Şehir Hastanesi'ni sabırsızlıkla beklediklerini ifade ettiler. - ORDU