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Ordu'da Fındık Hasadı Sonrası Kurutma Mesaisi

Ordu'da Fındık Hasadı Sonrası Kurutma Mesaisi
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Ordu'nun yüksek kesimlerinde devam eden fındık hasadının ardından üreticiler, ürünlerini güneş altında kurutma telaşına düştü. Kalite ve randımanı korumak için fındıklar düzenli harmanlanırken, serbest piyasada 170 lira, TMO'da ise 50 randıman 250 liradan işlem görüyor.

Ordu'nun yüksek kesimlerinde hasadı yapılan fındıkların kurutulması için üreticilerin mesaisi devam ediyor.

Ordu'da sahil kesimlerinde tamamlanan fındık hasadı, orta ve yüksek kesimlerde devam ederken, hasadını tamamlayan üreticiler ürünlerini kurutmaya çalışıyor. Fındıklar, güneş altında gün boyunca karıştırılarak kurumaya bırakılıyor.

Üreticiler, fındığın kalitesini ve randımanını korumak amacıyla kurutma işlemini dikkatli bir şekilde gerçekleştiriyor. Özellikle nemli havalarda ürünün zarar görmemesi için fındıklar düzenli olarak harmanlanıyor.

Serbest piyasada randımanına göre yaklaşık 170 lira seviyelerinde alıcı bulan fındık, TMO'da ise 50 randıman 250 liraya satılıyor. Üreticiler, alın teriyle yetiştirdikleri ürünlerini en iyi şekilde hazırlayarak değerlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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