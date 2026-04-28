Ordu'da ORKÖY kredisi kapsamında hak sahiplerine araçları teslim edildi

Ordu'da, Orman ve Köy İlişikleri (ORKÖY) kredi desteği programı kapsamında düzenlenen törende, hak sahiplerine araçları teslim edildi.

Orman köylülerinin sosyal ve ekonomik yönden desteklenmesi amacıyla, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ORKÖY faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen program, Ordu Orman İşletme Müdürlüğü'nde düzenlendi.

ORKÖY kredi desteği kapsamında 2025 yılında dam örtülüğü, dış cephe mantolama ve süt sığırcılığı olmak üzere 3 ayrı proje hayata geçirildi. Bu projeler çerçevesinde toplam 131 haneye 17 milyon 687 bin 600 TL kredi desteği sağlandı. 2026 yılı kapsamında ise üretim çalışmalarında mekanizasyon projesi uygulandı. Bu çerçevede 5 traktör, 6 tambur, 1 römork ve 10 motorlu testere olmak üzere toplam 22 haneye 9 milyon 350 bin TL kredi desteği verildi.

"Kırsal kalkınma için önemli"

Programda konuşan Ordu Valisi Muammer Erol, ORKÖY kredilerinin kırsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, destek kapsamında verilen araçların anahtarlarını hak sahiplerine teslim etti ve 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.

Programa Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Ulukan, Ordu Arıcılık Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, Ordu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Nizamettin Açıkbaş, Orman İşletme Müdürü Ömer Uzundal, Fidanlık Müdürü Esra Solmaz Akşit ve orman köylüleri de katıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
