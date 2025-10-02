Ordu'da Kırlangıç Balığı Sezonu: Balıkçılar Memnun

Ordu'da lezzetiyle bilinen kırlangıç balığının ağlara takılması balıkçıları memnun ediyor.

Farklı yemeklerinin yapılması nedeniyle daha çok restoranlar tarafından tercih edilen kırlangıç balığı, kentte tezgahları süslüyor.

Balıkçılar tarafından Perşembe ilçesi açıklarında avlanan ve kilogramı 1000 liradan satılan kırlangıç balıklarının ağırlıkları ise 3 ile 5 kilogram arasında değişiyor.

Balıkçı Erdal Çamaş, AA muhabirine, tezgahlarının kırlangıç balığı ile şenlendiğini, son günlerde bu balık çeşidinin sık sık ağlara takıldığını belirtti

Kırlangıç balığının lezzeti ile bilindiğini ifade eden Çamaş, balığa olan ilgiden ve satışlardan memnun olduklarını kaydetti.

Öte yandan, bol miktarda avlanan hamsinin kilogramı ise tezgahlarda 100 liradan satışa sunuluyor.