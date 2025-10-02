Haberler

Ordu'da Kırlangıç Balığı Sezonu: Balıkçılar Memnun

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da kırlangıç balığı, restoranların tercihi olmaya devam ediyor. Balıkçılar, kilogramı 1000 liradan satılan kırlangıç balıklarının sıkça ağlara takıldığını belirtiyor.

Ordu'da lezzetiyle bilinen kırlangıç balığının ağlara takılması balıkçıları memnun ediyor.

Farklı yemeklerinin yapılması nedeniyle daha çok restoranlar tarafından tercih edilen kırlangıç balığı, kentte tezgahları süslüyor.

Balıkçılar tarafından Perşembe ilçesi açıklarında avlanan ve kilogramı 1000 liradan satılan kırlangıç balıklarının ağırlıkları ise 3 ile 5 kilogram arasında değişiyor.

Balıkçı Erdal Çamaş, AA muhabirine, tezgahlarının kırlangıç balığı ile şenlendiğini, son günlerde bu balık çeşidinin sık sık ağlara takıldığını belirtti

Kırlangıç balığının lezzeti ile bilindiğini ifade eden Çamaş, balığa olan ilgiden ve satışlardan memnun olduklarını kaydetti.

Öte yandan, bol miktarda avlanan hamsinin kilogramı ise tezgahlarda 100 liradan satışa sunuluyor.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Ekonomi
Yıllar sonra yan yana geldiler! İşte TBMM'deki ses getiren fotoğrafın perde arkası

Yıllar sonra yan yana! İşte gündem yaratan fotoğrafın perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan kiralık katil itirafı: Suikast tehdidiyle sarsıldım

Şok İtiraf: Beni öldürmek için kiralık katil tutuldu
7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak iddiası

7 başkan daha AK Parti'ye katılıyor! Rozetleri bugün takılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.