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Ordu'da Kahverengi Kokarca ile Mücadelede 200 Bin Nokta İlaçlandı

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Ordu ilinde, tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca böceği ile mücadele çerçevesinde 2024 yılı için 200 binden fazla noktada ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi. Tarım uzmanları, kahverengi kokarcanın son yıllarda ciddi zararlara yol açtığını belirtti.

Ordu'da kahverengi kokarcaya karşı 200 bin nokta ilaçlandı

İl genelinde 15 ilçede, 280 bin nokta için belirlenen çalışmalar kısa sürede tamamlanacak

ORDU - Ordu'da, fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine ciddi zararlar veren kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında, 2024 yılında 200 bini aşkın noktada mücadele çalışması gerçekleştirildi.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan fındık, istilacı kahverengi kokarca böceği ile tehlikede. İl ve ilçe tarım müdürlükleri ve sektör paydaşlarının ortak çalışmalarıyla 2023 yılında 40 bin noktada ilaçlama çalışması yapılırken, 2024 yılı için 15 ilçede 280 bin nokta belirlendi. Belirlenen bu noktalar için ekim ayında başlatılan çalışmaların ardından şimdiye kadar 200 bini aşkın noktada çalışmalar tamamlandı. 200 kattan daha fazla çoğalabilen böcek için yüksek kesimli bölgelerden başlayarak, orta ve sahil kesimlerde yapılan mücadele çalışmalarının 10 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

"Son 2 yıldır ilimizde ciddi zararlara neden oluyor"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, kahverengi kokarcanın Ordu'da son 2 yıldır yaygın bir şekilde görüldüğünü, bu süreçte ciddi zararlar verdiğini kaydetti. Kokarca ile son 1 yıldır önemli bir mücadele yapıldığını aktaran Soydan, "Her şeye rağmen özellikle bahar döneminde o kışlaklardan bahçeye dönen kokarcalar, ciddi zararlar verdi. Bununla ilgili yapılan toplantılar neticesinde bir eylem planı hazırlandı. Bu kapsamda kışlak mücadelesi yapılması kararı alındı ve Ordu'nun tamamında 280 bin noktanın ilaçlanması gerektiğine dair tespitler gerçekleştirildi. Bu çalışmalar 15 ilçeyi kapsadı ve bu süreçte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilaç desteği ile birlikte, ilgili kurumların da desteğiyle ekipler kurularak, 280 bin nokta için ekim ayının ortasında çalışmalar başladı" dedi.

Yürütülen ilaçlama mücadelelerinin önemine değinen Soydan, "Bu mücadelelerin sonucunda 2024 yılında 200 binden fazla noktada ilaçlama yapıldı. Bu ilaçlama çalışmalarının yapıldığı noktalarda bu zararlının ciddi oranda imha olduğunu gördük. Kışlaklarını geçirmek için bekleyen kahverengi kokarcalar burada imha edildi, aslında bu dünyada örnek gösterilecek bir çalışma" diye konuştu.

"Kışlak mücadelesinin ardından bahar döneminde de mücadele gerekiyor"

Soydan, kahverengi kokarca ile mücadele çalışmalarının devam ettiğinin ancak bahar döneminde havaların ısınması ile yeniden bir mücadele yapılacağını kaydederek, şunları söyledi:

"İlaçlamama çalışmalarının son anlarına gelindi, en fazla 10 gün içerisinde kışlak mücadelesi bitmiş olacak. Kışlak mücadelesi bittikten sonra belki ilaçlanmayan noktalar kalabilir, tamamı imha olmayanlar olabilir, bu nedenle kokarcalar hava ısınını yakaladığı zaman yani 17-18 derece hava ısısını bulduğu zaman yeniden kışlaklardan bahçelere dönmeye başlayacaktır. Bu süreç başlamadan yeniden bir mücadele planlaması yapılıyor. Böylelikle kahverengi kokarca ile ciddi bir mücadele yapmış olacağız. Bu mücadele temmuz ve haziran ayların, kokarcaların yumurtlama dönemlerinde de devam edecektir. Tüm kurumlarımız popülasyonunun artmaması ve zararın en aza inmesi için seferber oldu ve ciddi bir mücadele yapılıyor."

Ordu'da Kahverengi Kokarca ile Mücadelede 200 Bin Nokta İlaçlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU - Ekonomi
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