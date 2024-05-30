Ordu'da Fındık Üreticileri Yeni Hasat Sezonuna Hazırlanıyor

Ordu'da üreticiler, yeni hasat sezonu öncesinde fındığın verim ve kalitesini artırmak amacıyla bakım çalışmalarına devam ediyor.

Üreticiler, her yıl ağustosta hasat edilen fındık için bugünlerde bahçelerde zararlılarla mücadele kapsamında ilaçlamanın yanı sıra yabani otları temizlemek için çaba sarf ediyor.

Altınordu ilçesindeki fındık üreticilerinin çalışmalarını bir süre takip eden Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, AA muhabirine, fındığın özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki nüfusun yaklaşık yüzde 90'ını ilgilendiren bir ürün olduğunu söyledi.

Akça, bölge ticareti açısından çok önemli bir ürün olan fındıkta bugünlerde yeni sezon hazırlıklarına başlandığını anlattı.

Son 2 senedir fındık bahçelerinde kahverengi kokarcayla ilgili yoğun bir mücadele yapıldığına dikkati çeken Akça, zararlının kışı geçirdiği alanlarda yapılan mücadelenin başarılı olduğunu gördüklerini kaydetti.

Hava sıcaklığının artmasıyla kışlaktan çıkan kahverengi kokarcanın alana yayılmaya başladığını ifade eden Akça, "İlk ilaçlama bugünlerde yapılıyor. Bu, aynı zamanda fındığın diğer zararlısı fındık kurduna da etkili bir ilaç. Üreticilerimiz ikisini bir arada yürütmeye çalışıyor." dedi.

Akça, üründe verim ve kaliteyi olumsuz etkileyen külleme hastalığı ile filiz kurdu mücadelesi yapıldığını vurgulayarak, fındığın hem kalitesi hem de veriminin düşmemesi için üreticilerin doğru zamanda ve doğru teknikle ilaçlama yapmaları gerektiğini belirtti.

Bahçelerin bir süre önce gübrelendiğini, şimdilerde ise fındık ocaklarının altının temizlendiğini dile getiren Akça, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğer dip temizliği yapılmazsa diğer yabancı otlara da attığınız gübre ulaşacak ve istediğiniz faydayı gübreden alamayacaksınız. Bunun için bu mücadeleler çok önemli. Fındık bölgemiz için çok önemli olduğundan biz ürünün hem veriminin hem de kalitesinin artmasıyla alakalı üreticilerimizin daha fazla para kazabilmeleri için bir takım mücadeleleri yapmaları gerektiğini biliyoruz. Bu bakımları, beslemeleri yapmaları gerektiğini her defasında dile getiriyoruz. Çünkü bu ürün 11 ay bakım isteyen bir ürün."