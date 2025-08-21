Ordu'da Fındık Hasadı ve Kurutma Süreci Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da fındık hasadı devam ederken, üreticiler fındıklarını harmanlarda kurutmaya başladı. Hasadın zorluğuna ve düşük fiyatlara dikkat çekiliyor.

ORDU'da fındık hasadı devam ederken, ürünlerini toplayan üreticilerin harmanlarda fındık kurutma mesaisi başladı.

Ordu'da sahil kesimlerinde fındık hasadı 4 Ağustos'ta başladı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 5 Ağustos'ta ise fındık taban alım fiyatları levant kalite için 195, Giresun kalite için ise 200 TL olarak açıklandı. Kent genelinde fındık hasadı devam ederken, topladıkları fındıkları harmana getiren üreticilerin fındık kurutma çalışmaları başladı.

Altınordu ilçesi Karacaömer Mahallesi'nde yaşayan fındık üreticisi Zahide Öner (48), nisan ayında bölgede etkili olan zirai don nedeniyle bu sene harmanların boş kaldığını belirterek, "Fındığımızı topladık, patoza verdik ve harmana getirdik. Şimdi kurutmaya çalışıyoruz. Bir yandan da fındıkların içini seçiyoruz, çürük ve ezik olanları ayırıyoruz. Kurutma işleminden sonra fındığımızı çuvallara dolduracağız ve kaldıracağız. Fındık işi, çok zor bir iş. Üreticiler olarak açıklanan fındık fiyatlarını düşük buluyoruz. Bu fiyatlar, emeğimizi karşılamıyor" dedi.

Öte yandan, Ordu'nun 2025 yılı fındık rekoltesi 64 bin 149 ton, 2024 yılında ise 202 bin ton olarak açıklanmıştı.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/Ordu,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Kerem Aktürkoğlu'na Fenerbahçe'ye transferi soruldu: Tek cümle edip otobüse bindi

Kerem'e Fenerbahçe'ye transferi soruldu: Tek cümle edip otobüse bindi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 saat sonra gelen mucize! Tırmandıkları kayalıklarda bulundular

12 saat sonra gelen mucize! 2 çocuk canlarını böyle kurtarmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.