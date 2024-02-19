Üye Girişi
Haberler

Ordu'da fındık fiyatları yükselişte

Güncelleme:

Ordu'da fındığın kilogramı serbest piyasada 115 liradan işlem görüyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fiyatların ilerleyen günlerde daha da artacağını öngördüklerini ifade ederek, yükselişin nisana kadar devam etmesini beklediklerini söyledi.

Ordu'da fındığın kilogramı serbest piyasada 115 liradan işlem görüyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine, sezona 65 liradan başlayan fındık fiyatının kademeli olarak yükselmeye devam ettiğini söyledi.

Fındık fiyatının şubatta da yükselişini sürdürdüğünü belirten Soydan, 50 randımanlı fındığın fiyatının serbest piyasada 115 liraya kadar çıktığını aktardı.

Soydan, fiyatların ilerleyen günlerde daha da artacağını öngördüklerini ifade ederek, yükselişin nisana kadar devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Arslan Soydan Ordu Tarım Ekonomi Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title