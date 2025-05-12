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Ordu'da Arıcılığa Destek: Bolaman Havzası Projesi ile 2400 Arılı Kovan Dağıtıldı

Ordu'da Arıcılığa Destek: Bolaman Havzası Projesi ile 2400 Arılı Kovan Dağıtıldı
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Ordu'da Bolaman Havzası projesi kapsamında 48 üreticiye 2400 arılı kovan desteği sağlandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, arıcılığın bölge ekonomisine önemli katkı sağladığını belirtti.

Ordu'da "Bolaman Havzası" projesi kapsamında 48 üreticiye 2400 arılı kovan desteği sağlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Bolaman Havzası" projesinin kapsadığı 12 ilçede arıcılara verilen arılı kovanların dağıtımını gerçekleştirdi.

Yılmaz, AA muhabirine, arıcılığın Ordu için önemli bir sektör olduğunu, Türkiye'de en çok bal üretiminin başında Ordu'nun geldiğini söyledi.

İl genelinde 650 bin civarında kovan varlığının olduğunun aktaran Yılmaz, arıcılık sektörünün kent ekonomisine yıllık 2,5 milyar lira katkı sağladığını ifade etti.

Son olarak Bolaman Havzası Projesi kapsamında 48 üreticiye 50'şer kovan olmak üzere 2400 arılı kovan desteği verdiklerini belirten Yılmaz, Kabataş, Fatsa, Aybastı, Çatalpınar, Çamaş, Korgan, Kumru, Perşembe, Gölköy, Gürgentepe Ulubey, Mesudiye ilçelerinde bu kovanların dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Üreticilere verilen arılı kovanların maliyetinin yüzde 70'inin proje kapsamında karşılandığını belirten Yılmaz, Bolaman Havzası Projesi içerisinde yer alan ilçelerdeki arıcılara önemli bir destek sağlandığını kaydetti.

Yılmaz, amaçlarının arıcılık sektörünü daha da büyütmek olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu sektörün ilimiz ekonomisine olan katkısını artırmaktır. Bunun içinde gerek Tarım ve Orman Bakanlığı kaynakları gerekse DOKAP'tan sağlanan kaynaklarla hem bal üretimini hem de balın yanında diğer arı ürünlerinin üretimini daha artırmak istiyoruz. Üreticilerimize arılı kovanın yanında polen tuzakları ve propolis tuzakları da verdik. Arıcılarımız bir yandan bal üretimi yapacak bir yandan polen ve propolis üretimi gerçekleştirecek."

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Ekonomi
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