Haberler

Ordu'da Arıcılara Yönelik Eğitim Programı Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da, arıcılık sektörünün geliştirilmesine yönelik 'Sağlıklı Arı, Sağlıklı Yaşam' isimli eğitim programı gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, arıcılığın Ordu'nun önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirtti ve eğitimde arı sağlığı ile koloni yönetimi konularında sunumlar yapıldı.

Ordu'da arıcılara yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, müdürlükte düzenlenen "Sağlıklı Arı, Sağlıklı Yaşam" eğitim programında, Ordu'nun ana gelir kaynağının fındık, sonrasında ise arıcılık olduğunu söyledi.

Ordu'da kayıtlı 645 bin kovan olduğunu belirten Ay, bakanlığın arıcılık desteklemesini sürdürdüğünü dile getirdi.

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi ise birlik olarak destekleme çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu da arıcılığın önemli bir sektör olduğuna işaret ederek, "Arıcılıkta temel sorunları ve çalışmaları hep birlikte bilmekteyiz. Pazarlama konusunda Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu bir tesis var. Burada dönem dönem yurt dışına ve yurt içine ballarımızı göndermekteyiz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ordu Arı Yetiştiricileri Birliğince gerçekleştirilen programda Doç. Dr. Ayşe Ebru Borum "Arı Ürünlerinin Çeşitlendirilmesi, Arı Sağlığı ve Koloni Yönetimi", Dr. Samet Okuyan ise "Bal Arılarında Yetiştirme ve Genetik Etkileşimlerin Ana Arı Kalitesi Üzerine Etkileri" konularında sunum yaptı.

Programa, Vali Muammer Erol, İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Nizamettin Açıkbaş, TARSİM Bölge Müdür Yardımcısı Burhan Kılıç ile arıcılar katıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Ekonomi
158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu

158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadından çarpıcı video

Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadın: Paris'te olsaydık...
Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi

Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek

Fiyatları düşürecek yasa geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.