Ordu Çaybaşı'nda Küçük Sanayi Sitesi İnşaatı Başladı

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde küçük sanayi sitesinin yapımı için çalışmalara başlandı.

Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz, küçük sanayi sitesi yapımı için 10 dönümlük alanı hibe yöntemiyle bedelsiz olarak belediyeye kazandırdıklarını söyledi.

Alanda hafriyat çalışmalarının yüzde 60'ının tamamlandığını anlatan Semiz, ihaleye çıkma aşamasına gelindiğini ifade etti.

Semiz, küçük sanayi sitesi dükkanlarını çok hızlı şekilde yapmayı planladıklarını belirterek, "Düşündüğüm yöntem dükkan karşılığı ihaleye çıkmamak. Belki gücümüzün yeteceği kadar bir ekonomik tablo ve finans oluşturulabilirse tamamen belediyemiz üzerinden yapmayı planlıyoruz." dedi.

Tek cadde pozisyonundaki bir ilçenin merkezini rahatlatmak gerektiğini aktaran Semiz, şunları kaydetti:

"Sanayi işletmelerini şehrin içinden alıp ayrı bir konfor alanına taşıyacağız. Sanayi sitesine uygun esnaflarımızı oraya davet edeceğiz. Bankamatik veya temsilcilikleri gibi başka yapılar da oraya kondurulacak. Orası bir kompleks haline dönecek. Ayrıca sanayi sitesinde olan esnaflara da teşvik ve destekler oluyor. Odalardan alınabilecek, Bakanlık üzerinden alınan destekler oluyor. Bu desteklerden yararlanmaları için de bir altyapı olacak."