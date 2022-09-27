Oppo, şifresiz oturum açmada yeni çağın gelişini hızlandırıyor

Geleneksel şifre tabanlı kimlik doğrulama mekanizmalarının yerini şifresiz teknolojilerin almasıyla Oppo kullanıcıları, gelecekte akıllı telefonlarını "Passkey/Güvenli Anahtar" olarak kullanabilecek.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, Oppo, yoğun şifre kullanımına olan bağımlılığı azaltmayı hedefleyerek kimlik doğrulama standartları geliştiren FIDO (Fast IDentity Online) Alliance'a katıldığını duyurdu.

Oppo kullanıcılarına hızlı, kullanıcı dostu ve güvenli oturum açma deneyimi sunmak için şifresiz giriş yapma, temel genel geçiş anahtarı şifreleme ve FIDO'nun tanımladığı protokolleri kullanan şifresiz oturum açma işlemlerinde en yeni FIDO standartlarının geliştirilmesini ve uygulanmasını destekleyecek.

FIDO'nun diğer üyeleriyle de yakın iş birliği içinde çalışacak olan Oppo, farklı hizmetler dahilinde, yalnızca şifre girme yöntemiyle oturum açmak konusundaki yoğun bağımlılığı azaltmak için, FIDO Kimlik Doğrulama sertifikalarını geliştirecek ve bunların kullanımını teşvik edecek.

Bugün ortalama bir internet kullanıcısının düzinelerce online hesabı bulunuyor. Buna bağlı olarak, çok sayıda şifreyi yönetmek, kullanıcılar ve şirketler açısından çok zaman alan ve yorucu bir göreve dönüşüyor. Diğer yandan, yalnızca şifre girme yöntemiyle çalışan kimlik doğrulama işlemleri, önemli aksaklıkları da beraberinde getirebiliyor.

Bunlar, kullanıcı şifrelerinin değiştirilmesi ve sıfırlanmasına bağlı büyük yönetim maliyetlerinden çok önemli güvenlik risklerine, zayıf şifre kullanımından birden çok hesapta aynı şifrenin kullanımına kadar çeşitlilik gösteriyor. Bu nedenle şifrelere olan bağımlılığı azaltabilecek veya bunları tamamen yeni yöntemlerle değiştirebilecek oturum açma mekanizmalarına yönelmeyi öneren çağrılar yapılıyor.

Şifrelere olan yoğun bağımlılığı azaltmaya yardımcı olmak için 2012'de kurulan FIDO Alliance, dünya çapındaki web siteleri, hizmetler ve uygulamalarda şifresiz kimlik doğrulama ve oturum açma işlemleri için standartlar geliştirmek üzere çalışıyor. FIDO Alliance'ın Google, Microsoft ve Qualcomm gibi şirketler tarafından da desteklenen en yeni kimlik doğrulama çözümü FIDO2, güvenli ve kullanışlı bir teknik altyapı sunuyor.

FIDO Alliance'a katılan Oppo, bu sayede akıllı cihazlarında FIDO standartlarını aktif olarak kullanmaya başlayacak, kullanıcı deneyimini iyileştiren ve kimlik doğrulama güvenliğini geliştiren çalışmalar yürütecek.

Oppo cihazlardan FIDO kimlik bilgilerine otomatik erişim sağlanacak

Gelecekte, kullanıcılar Oppo akıllı telefonlarını "Passkey/Güvenli Anahtar" olarak kullanabilecek ve böylece tarayıcılar, uygulamalar ve platformlar üzerindeki farklı hizmetlerde oturum açabilecek. Bu, kesintisiz bir bağlantı deneyiminin geliştirilmesini sağlayacak.

Yeni ya da başkasına ait yakın cihazlar dahil olmak üzere, birden fazla akıllı cihaz kullananların, farklı işletim sistemine sahip platformlarda veya farklı tarayıcılarda her hesabını yeniden kaydetmesine gerek kalmayacak çünkü Oppo cihazlarından FIDO kimlik bilgilerine otomatik erişim sağlanmış olacak.

FIDO Alliance'ın bir üyesi olarak Oppo, farklı bölgelerde çeşitli teknik konularda FIDO çalışma gruplarına katılarak şifresiz oturum açma teknolojilerinin daha fazla senaryoda kullanılması ve bu yöntemin yeni hizmetlere genişletilmesi için teknik katkılar sunacak.

"İlham Yanı Başında" mottosuyla Oppo, daha fazla kullanıcıya yeni ve akıllı deneyimler sunan daha güvenli, kullanışlı ve şifresiz bağlantı deneyimleri geliştirmek için sektördeki iş ortaklarıyla çalışmalarını sürdürecek.