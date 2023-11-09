OPET, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile 'Eşitsek Fark Eder' projesini başlattı

OPET, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ile Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların güçlenmesi ve kadın istihdamını artırmak için kapsamlı ve uzun vadeli bir program olan 'Eşitsek Fark Eder' projesini başlattı.

OPET, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ile Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların güçlenmesi ve kadın istihdamını artırmak için kapsamlı ve uzun vadeli bir program olan "Eşitsek Fark Eder" projesini başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, projeyle Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) doğrultusunda başta OPET istasyonlarında, iş yerlerinde, sektörde ve sosyal yaşamda toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kurum politikaları ve uygulamalarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, ülke çapında eğitim programı başlatılarak kadın gücünün kapsayıcılığı ile etki alanının artması ve örnek bir model oluşturulması planlanıyor. Proje kapsamındaki eğitimlerin OPET Bravo Bayi Ödüllendirme Programı'nın kriterlerine eklenmesiyle tüm bayi ve bayi çalışanlarının katılımı sağlanacak.

Projenin imza töreni, bugün Rahmi M. Koç Müzesi'nde UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova, OPET Genel Müdürü Özgür Kahramanzade ve OPET Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Genel Müdürü Özgür Kahramanzade, projeyle "erkek işi" olarak görülen akaryakıt sektöründe kadınlara daha fazla çalışma alanı oluşturulduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"UN Women projesi 24 ay boyunca devam edecek ve çıktılar UN Women'ın ulusal ve uluslararası ortaklarıyla ve kamuoyuyla paylaşılacak. Projedeki ana hedefimizi WEPs'i etkin bir şekilde uygulayarak sektör ve toplumda toplumsal cinsiyete duyarlı kurum politikaları ve uygulamalarını geliştirmek olarak özetleyebilirim. Kadınların güçlenmesi çatısı altında iletişim kampanyalarıyla toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin savunuculuk yaparken, UN Women'ın Unstereotype Alliance üyeliği yoluyla kapsayıcı ve toplumsal cinsiyete duyarlı iletişim araçlarını da uygulayacağız.

Yaklaşık 16 bin kişiyi bulan akaryakıt istasyonlarımızdaki çalışanlarımıza, temel toplumsal cinsiyet eğitiminin verilmesini hedefliyoruz. Bu eğitimlerin bayilerimizin dijital eğitim platformlarında yer almasını ve ödüllendirme programımızın kriterlerine eklenmesini sağlayacağız. Ayrıca, OPET içerisinde de 30 kişilik bir gönüllü eğitici grup oluşturacağız. Bu grup aynı zamanda şirket içerisindeki 'değişim liderleri' olma görevini de üstlenecek."

Kahramanzade, bu adımların WEPs çerçevesi altında yürütüleceğinin altını çizerek, "UN Women gibi bu alandaki en derinlikli ve önemli çalışmaları yürüten kurumla birlikte akaryakıt dağıtım sektöründe bir değişim yaratmak ve tüm iş dünyasına da örnek olmak, ilham vermek amacındayız. WEPs imzacılığımızdan gelen taahhütleri ölçümlenebilir şekilde yerine getirerek, kadınların özellikle iş yaşamındaki görünürlüklerini ve katılımlarını artırmak, toplumda var olan 'meslek cinsiyeti' gibi kalıp yargıları değiştirerek 'OPET'se Fark Eder' mottomuzdan hareketle 'Eşitsek Fark Eder' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

OPET Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk ise Türkiye İstatistik Kurumunun son açıkladığı rakamlara göre, Türkiye'de kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 36'larda olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"OPET'in tamamında, sektörümüzde ve toplumda, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadının güçlenmesinin ilerlemesine olanak sağlayan bir ortamın oluşmasına, WEPs ilkelerinin etkin bir şekilde uygulanmasının hızlandırılmasına destek vereceğiz. Bu çerçevede ilk olarak markamız özelinde mevcut toplumsal cinsiyet eşitliği programlarının ve girişimlerinin güçlü yanlarını, fırsatları ve gelişim alanlarını tespit etmek amacıyla kullanılan, işletmelere yönelik bir öz değerlendirme aracı olan 'WEPs Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Analizi'ni gerçekleştireceğiz. Ardından buradan elde edeceğimiz bulgulara dayalı olarak 'OPET Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı'nı ortaya koyacağız. 2018'den bu yana uyguladığımız ve istasyonlarımızda başarı ile uyguladığımız 'Kadın Gücü' projemizin hali hazırda var olan girişimlerinin etkisinin değerlendirilmesi de bir diğer adım olacak. Projemizin dördüncü aşamasında ise 'Nihai Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Analizi ve Raporlamasını' gerçekleştireceğiz."