OPEC+ Üyeleri Üretimi Artırsa da Arz Fazlası Oluşmayacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazprom Neft CEO'su Aleksandr Dyukov, OPEC+ gruplarının petrol üretimini artırma kararının arz fazlasına yol açmayacağını açıkladı. Talep artışının yaz aylarında günlük 2 milyon varile ulaşabileceğine dikkat çekti.

ST. Rus petrol şirketi Gazprom Neft'in Üst Yöneticisi (CEO) Aleksandr Dyukov, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyelerinin petrol üretimini artırma kararının arz fazlasına yol açmayacağını söyledi.

Dyukov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) çerçevesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İlkbahar sonu ve yaz sezonlarında petrol talebinin önemli oranda arttığına işaret eden Dykov, "Talep artışı günlük 2 milyon varile kadar çıkabilir. OPEC+'ın üretim artışı yapması arz fazlası yaratmayacaktır." dedi.

Dykov, petrolde arz fazlasının yaşanması halinde ise ABD ve Çin gibi ülkelerin stratejik rezervlerini kullanabileceklerini anlatarak, "ABD yönetimi, yaklaşık 400 milyon varile denk stratejik petrol rezervini mümkün olan en kısa sürede yenileyecek. Çin de stratejik rezervlerinin yenilenmesini hızlandıracağını açıkladı." diye konuştu.

Petrol fiyatlarının uzun süre düşük kalması halinde, bazı üretici ülkelerin yatırım faaliyetlerini azaltacağına işaret eden Dykov, "Bu, endüstride daha az yatırıma ve daha az yeni üretim projesine yol açabilir. Söz konusu durum da birkaç yıl içinde arz açığına ve fiyat artışlarına yol açabilir." dedi.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan sekiz OPEC+ üyesi ülke, 31 Mayıs'ta aldığı kararla temmuzda petrol üretimini bir önceki aya göre günlük 411 bin varil artırma yönünde adım atmıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı

Gizlediği gerçeği açıkladı! Bıçak altına yatmak zorunda kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi

Ünlü şarkıcının şüpheli ölümü sonrası sağlık bakanlığı harekete geçti
Yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı

Yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı
Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi

Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti

Yeşilçam'ın 'Nazlı'sı yıllara meydan okuyor! Son halini görmeniz lazım
Fransa Başbakanı Bayrou, savaş uçağının kokpitinden bir türlü çıkamadı

Başbakan, savaş uçağının kokpitinden bir türlü çıkamadı
Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın

Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.