OPEC+ Üyeleri Üretimi Artırsa da Arz Fazlası Oluşmayacak

ST. Rus petrol şirketi Gazprom Neft'in Üst Yöneticisi (CEO) Aleksandr Dyukov, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyelerinin petrol üretimini artırma kararının arz fazlasına yol açmayacağını söyledi.

Dyukov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) çerçevesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İlkbahar sonu ve yaz sezonlarında petrol talebinin önemli oranda arttığına işaret eden Dykov, "Talep artışı günlük 2 milyon varile kadar çıkabilir. OPEC+'ın üretim artışı yapması arz fazlası yaratmayacaktır." dedi.

Dykov, petrolde arz fazlasının yaşanması halinde ise ABD ve Çin gibi ülkelerin stratejik rezervlerini kullanabileceklerini anlatarak, "ABD yönetimi, yaklaşık 400 milyon varile denk stratejik petrol rezervini mümkün olan en kısa sürede yenileyecek. Çin de stratejik rezervlerinin yenilenmesini hızlandıracağını açıkladı." diye konuştu.

Petrol fiyatlarının uzun süre düşük kalması halinde, bazı üretici ülkelerin yatırım faaliyetlerini azaltacağına işaret eden Dykov, "Bu, endüstride daha az yatırıma ve daha az yeni üretim projesine yol açabilir. Söz konusu durum da birkaç yıl içinde arz açığına ve fiyat artışlarına yol açabilir." dedi.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan sekiz OPEC+ üyesi ülke, 31 Mayıs'ta aldığı kararla temmuzda petrol üretimini bir önceki aya göre günlük 411 bin varil artırma yönünde adım atmıştı.