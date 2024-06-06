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OPEC Genel Sekreteri: Küresel Petrol Talebi Artacak

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ST. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays, bu yıl küresel petrol talebinin günlük 2,2 milyon varil artmasını beklediklerini söyledi. Gays, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen oturumda değerlendirmelerde bulundu.

ST. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays, bu yıl küresel petrol talebinin günlük 2,2 milyon varil artmasını beklediklerini söyledi.

Gays, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen oturumda değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın tüm enerji kaynaklarına ihtiyaç duyduğunu ifade eden Gays, "Bu alanda bir ayrımcılık kabul edilemez. Evet, zararlı çok fazla emisyon var, bunu azaltmalıyız ama çoğu zaman petrol endüstrisinin kötü gösterildiğini görüyoruz." dedi.

OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde varılan üretim anlaşmaları üzerine çok fazla spekülasyon yapıldığı eleştirisinde bulunan Gays, "Ne zaman şu ya da bu duyuruyu yapsak kamuoyu mutlu olmuyor. Bazı aktörlerin hangi hikayeyi duymak istediğini bilmek zor. Ancak yine de önemli olana, temellere odaklanmamız bizim için çok önemli." diye konuştu.

Gays, söz konusu temellerin "ekonomik büyüme, arz ve talep" olduğunun altını çizdi.

Küresel petrol talebine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gays, "Bu yıl küresel petrol talebinin günlük 2,2 milyon varil artmasını bekliyoruz. 2024'ün ilk çeyreğinde günlük 2,3 milyon varil artış yaşandı, üstelik ilk çeyrekler genellikle talebin en düşük olduğu dönemlerdir." dedi.

Gays, OPEC'in 2023 yılına ilişkin petrol talebi konusunda en başarılı tahmini yaptığına işaret ederek, "Tahminlerimizi eleştirenler, kendi tahminleri bizimkiyle eşitlenene kadar neredeyse her ay tahminlerini düzenlemek zorunda kaldılar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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