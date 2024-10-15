Onur Dizdaroğlu L'Oréal SAPMENA Finans Direktörü Oldu

Türkiye'nin önde gelen Tekno- Güzellik şirketi L'Oréal Türkiye, uluslararası arenaya önemli bir atama gerçekleştirdi. L'Oréal Türkiye'de 10 yılı aşkın süredir Ülke Finans Direktörü olarak görev yapan Onur Dizdaroğlu, 1 Ekim itibarıyla 35 ülkeyi kapsayan Güney Asya Pasifik, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinin L'Oréal SAPMENA Tüketici Ürünleri Birimi Finans Direktörü oldu.

Çok uluslu şirketlerde finans alanında edindiği kariyerin ardından, L'Oréal kariyerine 2004 yılında Türkiye'de Tüketici Ürünleri Birimi (CPD) Finans Kontrolörü olarak başlayan Onur Dizdaroğlu, daha sonra Grup içerisinde, Orta Asya, Avrupa CPD Finans Direktörü ve CPD Bölümü Küresel Medya Finans Direktörü gibi çeşitli küresel ve yerel görevler üstlendi.

L'Oréal Grup'taki 20 yıllık kariyerinin son 10 yılını aşkın sürede L'Oréal Türkiye Ülke Finans Direktörlüğü görevini üstlenen Dizdaroğlu, 1 Ekim itibarıyla Güney Asya Pasifik, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerini kapsayan L'Oréal SAPMENA Tüketici Ürünleri Birimi (CPD) Finans Direktörü olarak göreve başladı. - İSTANBUL