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Onur Dizdaroğlu L'Oréal SAPMENA Finans Direktörü Oldu

Onur Dizdaroğlu L'Oréal SAPMENA Finans Direktörü Oldu
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L'Oréal Türkiye'nin Ülke Finans Direktörü Onur Dizdaroğlu, 1 Ekim itibarıyla L'Oréal SAPMENA Tüketici Ürünleri Birimi Finans Direktörlüğü görevine atandı. 20 yıllık L'Oréal kariyeri boyunca çeşitli uluslararası görevlerde bulunan Dizdaroğlu, artık 35 ülkenin finans yönetiminden sorumlu olacak.

Türkiye'nin önde gelen Tekno- Güzellik şirketi L'Oréal Türkiye, uluslararası arenaya önemli bir atama gerçekleştirdi. L'Oréal Türkiye'de 10 yılı aşkın süredir Ülke Finans Direktörü olarak görev yapan Onur Dizdaroğlu, 1 Ekim itibarıyla 35 ülkeyi kapsayan Güney Asya Pasifik, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinin L'Oréal SAPMENA Tüketici Ürünleri Birimi Finans Direktörü oldu.

Çok uluslu şirketlerde finans alanında edindiği kariyerin ardından, L'Oréal kariyerine 2004 yılında Türkiye'de Tüketici Ürünleri Birimi (CPD) Finans Kontrolörü olarak başlayan Onur Dizdaroğlu, daha sonra Grup içerisinde, Orta Asya, Avrupa CPD Finans Direktörü ve CPD Bölümü Küresel Medya Finans Direktörü gibi çeşitli küresel ve yerel görevler üstlendi.

L'Oréal Grup'taki 20 yıllık kariyerinin son 10 yılını aşkın sürede L'Oréal Türkiye Ülke Finans Direktörlüğü görevini üstlenen Dizdaroğlu, 1 Ekim itibarıyla Güney Asya Pasifik, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerini kapsayan L'Oréal SAPMENA Tüketici Ürünleri Birimi (CPD) Finans Direktörü olarak göreve başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Uluslararası İlişkiler Teknoloji Güzellik Ekonomi Türkiye Finans

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