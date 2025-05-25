Online alışverişte yeni dönem! İade kargo ücretini satıcı ödeyecek

Online alışverişte yeni dönem! İade kargo ücretini satıcı ödeyecek
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Ticaret Bakanlığı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre online alışverişlerde iade kargo ücreti tüketiciden değil, satıcıdan alınacak.

Ticaret Bakanlığı, e-Ticaret'e yönelik bir düzenleme yaptı. Resmî Gazete'de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, online alışverişlerde ürünün iadesinde kargo ücreti tüketiciden değil, satıcıdan alınacak.

TÜKETİCİ MASRAFLARDAN SORUMLU TUTULAMAYACAK

Satıcının iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malın geri gönderilmesi hâlinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamayacak.

SATICI MALIN TÜKETİCİDEN ALINMASINI SAĞLAYACAK

İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlü olacak.

CEP TELEFONU, AKILLI SAATTE YENİ DÖNEM

Öte yandan mevcut düzenlemede online alışverişlerde cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi bazı elektronik ürünlerde taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici cayma hakkı kullanamıyordu. Yapılan değişiklikle cep telefonu, tablet ve akıllı saat gibi elektronik ürünlerde de tüketici cayma hakkı kullanılabilecek.

1 OCAK 2026'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Ayrıca parasal sınırlar dâhilindeki anlaşmazlıklarda mahkemeye gitmeden önce ara bulucuya başvurulması gerektiğine dair bilgi, satış öncesinde sunulan ön bilgilendirme formunda açıkça yer alacak. Böylece tüketiciler, anlaşmazlık durumunda izlemesi gereken yolları önceden öğrenmiş olacak. Yeni yönetmelikte yer alan hükümler 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAbuzer Sever:

O da ürünün üstüne koyacak. Kaybeden yine ve her daim alıcı....bravo...

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

şöyle olmalı eger bozulmamış kusurlu değilse sırf beğenmediği için iade ediyorsa tüketici kusurluysa satıcı ödemeli adalet budur adam geliyor kullanıyor bozuk degil yok beğenmedim deyip iade ediyor böyle durumda satıcıya ödetmek adalet olmaz

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Haber YorumlarıDüsünür:

Yurtdisi alisverisi tamamen bitirdiniz zaten %60 vergi koyarak. Simdide onlinr alisverise gectiniz. Esnafi bitirme projesidir bu. Esnafin sucu ne. İyi o zaman ben alis veris yapayim iade edeyim. Ben alisveris yapmasam esnaf zarar etmeyecek. Yazik gunahtir. Piyasada zaten para donmuyor bu defa iyicene parayi yok edersiniz.

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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

çünkü o kararı verende internet alisveriri yapıyor ürün iade ediyor. yanliş bir karar iadelerde yarı yarıya olmalı. alıcı üzerine kıyafeti üzerine tutup, hemen ayyy yakismadi iade ediyim diyememeli... saticilarlıda düşünmek lazım...

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

iade iptal sonrası da paranın tek seferde iade edilmesi gerekiyor

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