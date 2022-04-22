Omüd Başkanı Sükan: Ocak-Şubattaki Doğal Gaz Kesintisi Oluklu Mukavvada Yüzde 10-15'lik Üretim Kaybına Yol Açtı

Haber: ESRA ALUS Kamera: FAHRETTİN ÖZTÜRK

Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Sükan, "Tedarik zincirinin bozulması nedeniyle geçen yılı panik alımı ve hiç görmediğimiz boyutta bir yüksek taleple kapattık. Bu sene o dönemdeki stokun fazla olması nedeniyle sektörde biraz yavaşlama var. Ocak- şubat aylarında doğal gaz tedarikinde yaşanan sıkıntı da yüzde 10-15'lik bir üretim kaybına yol açtı. Stok, artı bu üretim kaybından dolayı geçtiğimiz seneki hızda ilerlemiyoruz" dedi.

OMÜD Yönetim Kurulu üyeleriyle sektör temsilcileri iftar yemeğinde bir araya geldi. OMÜD'ün 35 yıldır üyeleriyle hizmet verdiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Sükan, oluklu mukavva sektörünün son durumunu ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Buğra Sükan şunları söyledi:

"DOĞAL GAZ TEDARİĞİNDE YAŞANAN SIKINTI YÜZDE 10-15'LİK BİR ÜRETİM KAYBINA YOL AÇTI: Oluklu mukavva sektörü, 2021 yılını pandemi koşullarına rağmen yüzde 15 büyümeyle bitirdi. Geçen senenin dördüncü çeyreğini tedarik zincirinde dünyada gelişen zorlanmalar ve kırılma riskine karşı bir panik alımı ve hiç görmediğimiz boyutta bir yüksek taleple kapattık. Bu da yüzde 15 ciddi bir büyümeyi getirdi. Bu sene o dönemim stokunun fazla olması nedeniyle sektörde biraz yavaşlama oldu. Ocak- şubat aylarında doğal gaz tefariğinde yaşanan sıkıntı da yüzde 10-15'lik bir üretim kaybına yol açtı. Stok artı bu üretim kaybından dolayı geçtiğimiz seneki hızda ilerlemiyoruz.

SAVAŞ BEKLE GÖR TEMKİNİ OLUŞTURDU: Şubat sonunda savaşın patlak vermesi, 'herkeste bir bekle gör' temkini oluşturdu. Dolayısıyla şu anda herkesin gözü savaşın gidişatına ve turizmin nasıl gideceğine takılı. Bunlar belli oldukça inanıyorum ki sektör eski ivmesini kazanacak.

PANİK DÖNEMİNDE ÖDEMELER İYİLEŞTİ: Tüketim zincirinin tüketiciye giden son halkasıyız. Belki de bu açıdan biraz da şanslıyız. Şunu demek istiyorum. Geçen seneki panik döneminde ödemelerde iyileşmeler de gözlemledik.

KUR ATAKLARI MALİYETLERİ ÇOK YÜKSEK ORANDA ARTTIRDI: Kur atakları ne yazık ki kötü etkiliyor. Bizim toplam maliyetimizi oluşturan girdinin yüzde 70'e yakını kağıt ham maddesi. Kağıt ham maddesi de dünyada en eski emtia olduğu için dolar ve euro bazında bir dünya fiyatı var. Tabii ki Türk lirasının devalüasyonu otomatikman Türkiye'deki kağıt ham maddesini bir o kadar pahalı hale getirdi. Üstüne enerji, üstüne lojistikteki pahalanmalar ne yazık ki maliyetleri çok yüksek oranda arttırdı."