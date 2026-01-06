Haberler

OMSAN ve Shell & Turcas'tan iş ortaklığını büyüten anlaşma
OMSAN Lojistik, Shell & Turcas ile yaptığı yeni anlaşma ile akaryakıt ve LPG taşımacılığında önemli bir büyüme kaydetti. Şirket, 300 özel donanımlı araç ve profesyonel ekibiyle sektördeki payını artırdı.

Türkiye enerji lojistiğinin önde gelen şirketlerinden OMSAN Lojistik, akaryakıt ve LPG taşımacılığında yakaladığı ivme ile sektörün en etkili oyuncularından biri haline geldi. Şirket, akaryakıt ve LPG taşımacılığında imzaladığı yeni anlaşmayla iş ortaklığını büyüttü.

OMSAN Lojistik, Shell & Turcas ile akaryakıt ve LPG taşımacılığında imzaladığı yeni anlaşmayla iş ortaklığını büyüttü. Mayıs ayında tamamlanan ihale döneminde, 27 araçla başlayan süreç, yapılan yatırımlarla 80 araca çıkarılarak kısa sürede büyük ölçekli bir kapasiteye dönüştürüldü. Büyüyen iş birliği sayesinde şirket, Türkiye'nin LPG ve akaryakıt taşımacılığında önde gelen şirketlerden oldu.

Güçlü operasyonel yetkinlik

Yapılan açıklamaya göre şirket, enerji taşımacılığı operasyonlarını 300 özel donanımlı araç, 500'e yakın profesyonel sürücü ve 60 kişilik uzman operasyon ekibi ile 7/24 kesintisiz şekilde yürütüyor. Türkiye'de LPG taşımacılığının yüzde 8'ini, akaryakıt taşımacılığının da yaklaşık yüzde 5'ini üstlenen şirket; LPG pazarında özel bir yere sahip. Türkiye'de 20 milyar TL'lik enerji lojistiği pazarında etkin rol alan şirket, enerji taşımacılığı operasyonlarıyla 1.5 milyar TL'nin üzerinde bir ciro gerçekleştiriyor.

OMSAN Lojistik'in enerji sektöründe güveni temsil ettiğini ifade eden Genel Müdür Ahmet Tansık şunları söyledi: "Türkiye'nin enerji akışında kritik bir rol oynuyoruz. Güvenlik, hız, çeviklik ve kalite standartlarımızla hem müşterilerimize hem de ülkemize değer katıyoruz. Şirketimize duyulan güven her geçen gün artıyor. Bu güven bize iş ve müşteri olarak dönüyor. Türkiye'nin enerjisini sürdürülebilir bir çerçevede emniyetle taşıyoruz." - İSTANBUL

