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Oltu’da Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Konferansı Düzenlendi

Oltu’da Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Konferansı Düzenlendi
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Erzurum İş Kur ve Oltu Ticaret Odası, yerel işverenlere nitelikli iş gücü yetiştirme konusunda bilgilendirme yaptı. Konferansta, mesleki eğitim kursları ve iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklere sahip bireylerin yetiştirilmesi hedeflendi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde işverenlere nitelikli iş gücü yetiştirme konferansı verildi.

Erzurum İş Kur ve Oltu Ticaret Odası, Oltu'daki işverenlere yönelik bir konferans düzenledi. "Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı" (NİYEP) kapsamında, TOOB ve İŞKUR arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen program çerçevesinde, Erzurum İş Kur danışmanları Oltu'ya gelerek yerel işverenlere bilgilendirme yaptı.

Oltu Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlenen konferansa, İş Kur İl Müdürlüğü Şefi Mustafa Diyarbakır, İş ve Meslek Danışmanları Ali Erkan, Muammer Yerlikaya ve İrfan Alemdar katılım sağladı. Oltu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yeri sahiplerinin yoğun ilgi gösterdiği konferansta, mesleki eğitim kursları ile iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklere sahip bireylerin yetiştirilmesi ve istihdamın artırılması amaçlandığı vurgulandı. Ayrıca, işsizlerin mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Konferansa Oltu Ticaret Odası Başkanı Baki Karaca ve Oltu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren esnaflar da katıldı. İşverenlere, nitelikli iş gücü yetiştirme ve istihdam fırsatları hakkında detaylı bilgiler sunuldu. Katılımcılar, programın iş gücü piyasasına önemli katkılar sağlayacağına ve yerel istihdamı artıracağına dair umutlu olduklarını belirttiler.

Bu tür etkinliklerin, Oltu'daki iş gücü kalitesini artırarak, bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediği ifade edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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