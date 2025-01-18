Üye Girişi
Haberler
Netanyahu: Serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar ateşkes olmayacak

Netanyahu'dan yeni bahane: Liste elimize ulaşana kadar ateşkes yok
Netanyahu: Savaş henüz bitmedi, gidecek çok yolumuz var

Netanyahu'dan ateşkese saatler kala endişelendiren sözler
Gazze'de ateşkes anlaşması sonrası İsrail siyaseti karıştı: Tepkilerin hedefinde Netanyahu var

Ateşkes sonrası İsrail karıştı! Netanyahu'ya şok suçlamalar
CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz

CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz

Oltu Canlı Hayvan Pazarı Bir Aydan Sonra Yeniden Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Oltu ilçesinde şap hastalığı nedeniyle bir aydır kapalı olan canlı hayvan pazarı, hayvan üreticilerinin talebi üzerine yeniden açıldı. Hayvan sahipleri, pazarın kapalı olmasının ekonomik olarak kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir aydır şap hastalığı nedeniyle kapalı olan canlı hayvan pazarı yeniden açıldı.

Şap hastalığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır kapalı olan Oltu Canlı Hayvan Pazarı, bugün tekrar açıldı. Hayvan yetiştiricileri, bölgede herhangi bir şap hastalığı vakası görülmediğini belirterek, pazarın kapalı olmasının kendilerini mağdur ettiğini söyledi.

Hayvan üreticisi Selami Düzgün, "Bugün Oltu Canlı Hayvan Pazarı'nın açılış günü. Bir aydır şap hastalığı nedeniyle kapalıydı. Ancak Oltu'da ve çevresinde herhangi bir şap hastalığı görülmemiştir. Pazarın sebepsiz yere kapatılmasından ötürü hayvan üreticileri büyük mağduriyet yaşamaktadır. Sonuçta burada bir ticaret dönüyor ve insanların bu pazara ihtiyacı var" dedi.

Bir diğer hayvan üreticisi Mehmet Dayanç ise, "Bir aydır canlı hayvan pazarımız kapalı. Bizim ne malımızı satabiliyoruz ne de bir şey yapabiliyoruz. İnsanlar mağdur durumda, malımız ahırlarda kaldı. Cebimizde paramız kalmadı. Pazarın kapanması iyi olmadı" şeklinde konuştu.

Abdullah Başar ise, "Hastalığı bahane ettiler ve bir aydır pazarı kapattılar. Ortada herhangi bir hata yokken, çiftçiyi mağdur ettiler" diyerek tepkisini dile getirdi.

Oltu'daki hayvan üreticileri, pazarın bir an önce düzgün bir şekilde çalışmaya başlamasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti. Bu arada hayvan pazarında dişi danalar 45 bin, erkek danalar 65 bin, kısır inekler 75 bin, gebe inekler 100 bin ve tosunlar 120 bin liradan satışa sunuldu. Pazarda küçük baş hayvan yok denecek kadar az olan koyunlar ise 12 bin 500 liradan satışa sunuldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

'Yenidoğan çetesi' skandalının yankısı sürerken bir acı haber daha
img

Kılıçdaroğlu'ndan uzun aradan sonra ilk video! CHP'ye sert mesajlar
img

Dilan Çıtak'ın dansı sosyal medyayı salladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel hastanede şüpheli bebek ölümü: Taburcu edilmek üzereyken başka odaya götürdüler

'Yenidoğan çetesi' skandalının yankısı sürerken bir acı haber daha
Maçın önüne geçti: Herkes son saniyede yaşanan pozisyonu konuşuyor

Herkes son saniyede yaşanan bu pozisyonu konuşuyor
Gazze için yüz binlerce insanın boykot ettiği Starbucks'tan karar: İşten çıkarma yapacağız

Gazze boykotu işe yaradı mı? Starbucks'tan flaş karar
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.