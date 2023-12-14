Oltan Köleoğlu Enerji'ye ait Karaman BES ödüle layık görüldü

Oltan Köleoğlu Enerji'ye ait Karaman'daki Biyokütle Enerji Santrali (BES), ICCI tarafından ödüle layık görüldü. Karaman BES projesi, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük biyokütle enerji santrali olarak biliniyor.

Merkezi Trabzon'da bulunan Oltan Köleoğlu Enerji'ye (OKE) ait Karaman'daki Biyokütle Enerji Santrali (BES) bu yıl 10.'su gerçekleştirilen ve kısa adı ICCI olan Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı tarafından ödüle layık görüldü.

ICCI tarafından Biyokütle Enerji Santralleri (BES) kategorisinde birincilik ödülüne layık görülen 40 MW kurulu güce sahip Karaman BES projesi yılda 320 bin MWh elektrik üretirken, yaklaşık 150 bin hanenin elektriğini sağlıyor. Dolaylı olarak da 300 bin çiftçinin bitkisel atıklarını değerlendirerek ek gelir sağlamalarına katkı yapıyor. Karaman BES aynı zamanda kategorisinde Türkiye ve Avrupa'nın en büyüğü olarak da biliniyor.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın ortağı olup Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı OKE'ye, Karaman'ın dışında Afyon Eber, Samsun Çarşamba ve Çorum Mecitözü'nde de BES'ler ait bulunuyor.

Türkiye'nin en büyük enerji üreticisi 100 firma arasında yer alan OKE, tarımsal ve ağaç kabuğu, talaş, yonga gibi orman ürünleri atıklardan enerji üreterek, ülkemizin ithal enerji kullanımını asgariye indirmek için çaba sarf ederken, çevre kirliliğinin önlenmesine de katkıda bulunuyor. - TRABZON