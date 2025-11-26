Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren İzocam taşyünü tesisinin üretimi durdurma kararı aldığı iddia edildi. 1965'te kurulan ve şirkete ait ilk tesis olma özelliğini taşıyan fabrikanın, 2025 yılının sonunda tamamen kapanacağı öne sürülüyor.
İzocam'ın Kocaeli Dilovası'ndaki taşyünü üretim tesisinin, 60 yıllık faaliyetinin ardından kapanacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Şirket yönetiminin, bugün çalışanlara üretimin 28 Aralık itibarıyla sona ereceğini bildirdiği, tazminat ve primlere ilişkin detayların Kristal-İş Sendikası ile yapılacak görüşmeler sonrası netleşeceği ifade edildi.
2 AYRI ÜRETİM TESİSİ BULUNUYOR
Kocaeli Barış gazetesinden Mehmet Çabukel'in haberine göre; 1965 yılında Koç Holding bünyesinde kurulan İzocam, 2006 yılında Compagnie de Saint-Gobain S.A ve Kuveytli iş insanı Kutayba Yusuf Ahmed Algham ortaklığına satıldı. Şirketin Kocaeli'de Gebze ve Dilovası'nda olmak üzere iki ayrı üretim tesisi bulunuyor.
ÜRETİM 28 ARALIK TARİHİNDE TAMAMEN DURACAK
İzocam'ın ilk üretim tesisi olma özelliğini taşıyan Dilovası'ndaki taşyünü fabrikası, 1965 yılında faaliyete geçti. Şirketin diğer tesisi ise 1982 yılında Gebze'de kuruldu ve panel üretimi gerçekleştiriyor. Edinilen bilgiye göre, Dilovası'ndaki taşyünü tesisinde üretim 28 Aralık tarihinde tamamen durdurulacak. Bugün yapılan bilgilendirme toplantısında firma yöneticileri, fabrikanın 60 yıllık serüveninin ardından kapatılacağını çalışanlara resmen iletti.