Haberler

Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren İzocam taşyünü tesisinin üretimi durdurma kararı aldığı iddia edildi. 1965'te kurulan ve şirkete ait ilk tesis olma özelliğini taşıyan fabrikanın, 2025 yılının sonunda tamamen kapanacağı öne sürülüyor.

  • İzocam'ın Kocaeli Dilovası'ndaki taşyünü üretim tesisi 28 Aralık tarihinde kapanacak.
  • İzocam'ın Dilovası'ndaki tesisi 1965 yılında faaliyete geçti ve 60 yıldır üretim yapıyordu.
  • Şirketin Kocaeli'de Gebze ve Dilovası'nda iki ayrı üretim tesisi bulunuyor.

İzocam'ın Kocaeli Dilovası'ndaki taşyünü üretim tesisinin, 60 yıllık faaliyetinin ardından kapanacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Şirket yönetiminin, bugün çalışanlara üretimin 28 Aralık itibarıyla sona ereceğini bildirdiği, tazminat ve primlere ilişkin detayların Kristal-İş Sendikası ile yapılacak görüşmeler sonrası netleşeceği ifade edildi.

2 AYRI ÜRETİM TESİSİ BULUNUYOR

Kocaeli Barış gazetesinden Mehmet Çabukel'in haberine göre; 1965 yılında Koç Holding bünyesinde kurulan İzocam, 2006 yılında Compagnie de Saint-Gobain S.A ve Kuveytli iş insanı Kutayba Yusuf Ahmed Algham ortaklığına satıldı. Şirketin Kocaeli'de Gebze ve Dilovası'nda olmak üzere iki ayrı üretim tesisi bulunuyor.

ÜRETİM 28 ARALIK TARİHİNDE TAMAMEN DURACAK

İzocam'ın ilk üretim tesisi olma özelliğini taşıyan Dilovası'ndaki taşyünü fabrikası, 1965 yılında faaliyete geçti. Şirketin diğer tesisi ise 1982 yılında Gebze'de kuruldu ve panel üretimi gerçekleştiriyor. Edinilen bilgiye göre, Dilovası'ndaki taşyünü tesisinde üretim 28 Aralık tarihinde tamamen durdurulacak. Bugün yapılan bilgilendirme toplantısında firma yöneticileri, fabrikanın 60 yıllık serüveninin ardından kapatılacağını çalışanlara resmen iletti.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu

158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Keskin nişancılar soluğu çatıda aldı
Haberler.com
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıYasin Süleyman:

herşey amerika ve israilin istediği gibi oluyor,ülkede her yer iflas bayrağını çekiyor,acaba bütün bu fabrikaların kapanma sebebi neyden ve kimden kaynaklanıyor ?

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökbey:

AKP yönetiyor ülkeyi. Kimi suçlayalım ?

yanıt31
yanıt17
Haber YorumlarıGökbey:

İkdidarın yargı korkusundan kimse sesini çıkartmıyor ama ekonomi batma noktasında. Ülkeyi ne hale getirdiler.

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıChat GPT:

Insanimiz cok mu namuslu ? Yillardir seref ve ahlak yoksunlugu var ama kimse sokaklarda degil ! Halk cok mu iyi ki hükümet cok iyi olsun ! Herkes kendi zihniyetine göre secimler yapar ! Hirsiz polise destek olmaz ama polis hirsiza da kötü muamale etmez !

yanıt5
yanıt3
Haber YorumlarıCahil Avcısı:

troller anırsın daha ehonomi çoohh eyiii diye

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞahin:

daha bu günler iyi günler farkındayız kullanacak ürün bulamayacak duruma gidiyoz tam bir Asya ülkesi olmak üzere yiz yavaş yavaş acelesi yok

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray'da gerginlik! Prens Selman'dan Trump'a rest

Böylesi görülmedi! Prens Selman'ın resti Beyaz Saray'ı salladı
İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak

Görüntüye ateş püskürdü: Dünya faturayı Türklere çıkaracak
Kerem'den Galatasaray derbisi hakkında net yorum

Kerem'den Galatasaray derbisi yanıtı
Ünlü oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri olay oldu

Erdoğan'la ilgili sözleri sanat camiasında büyük ses getirdi
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Bakan Tekin, şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı: Bizde neden olmasın?

Bakan Tekin şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı
Beyaz Saray'da gerginlik! Prens Selman'dan Trump'a rest

Böylesi görülmedi! Prens Selman'ın resti Beyaz Saray'ı salladı
İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak

Görüntüye ateş püskürdü: Dünya faturayı Türklere çıkaracak
Kerem'den Galatasaray derbisi hakkında net yorum

Kerem'den Galatasaray derbisi yanıtı
Fenerbahçe'nin yıldızı Ferencvaros maçında yok

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferencvaros maçında yok
Davutoğlu ilk kez açıkladı: Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah birleşebilir

İttifak çıkışı canlı yayına damga vurdu: 4 parti birleşebilir
Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez: Yunanistan Filistin teklifimize karşı oy kullandı, Ermenistan destekledi

Eski bakanın kara listesindeki ülke: Teklifimize karşı oy kullandılar
2 saat 50 dakikalık İmralı ziyaretinin detayları: Öcalan'ın SDG konusunda tavrı netleşti

Ziyaretin detayları netleşti: Öcalan'dan kritik konuda net tavır
Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi

Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi
İngiltere'de sosyal hizmetlerin bakımındaki 2 bin 400'den fazla çocuk kayboldu

Ülkeyi ayağa kaldıran rapor! Yüzlerce çocuk ortadan kayboldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.