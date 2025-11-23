Haberler

Öğretmenler Günü için Ankara'ya 35 Tır Çiçek Geldi

Güncelleme:
Öğretmenler Günü dolayısıyla Ankara'ya toplam 35 tır çiçek sevk edildi. Çiçekçi esnafı, müşterilerini beklerken, her bütçeye uygun çiçek seçenekleri sunarak öğretmenleri unutmadı.

Öğretmenler Günü dolayısıyla çiçekçi esnafı müşterilerini beklerken, Ankara'ya bugüne özel 10'u ithal, 25'i yurt içinden olmak üzere, toplam 35 tır çiçek geldi.

Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, AA muhabirine, "24 Kasım Öğretmenler Günü"ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çiçekçi esnafının, Öğretmenler Günü için gerekli hazırlığı yaptığını anlatan Çimen, bir gün değil her gün çiçek satmayı amaçladıklarını söyledi.

Çimen, hediye olarak çiçeğin en özel ve uygun fiyatlı seçeneklerden biri olduğunu belirterek, "Çiçekçi esnafı, özel günleri fırsat bilerek, tüketiciyi 'fahiş fiyat' ile karşı karşıya bırakmıyor. Ancak gross marketlerde satılan çiçekler yüzünden esnaf zor durumda, çiçek çiçekçiden alınmalı. Öğretmenler günü itibarıyla fiyat artırmadık, normal gün fiyatı uyguluyoruz. Her öğretmene, çiçek alınsın istiyoruz." diye konuştu.

Her bütçeye uygun çiçek mevcut

Öğretmenler Günü'nün bu yıl pazartesi gününe denk geldiğini ve esnafın siparişlerini buna göre ayarladığını aktaran Çimen, bugün yoğun ilgi beklediklerini dile getirdi.

Çimen, mevsim itibarıyla çiçek çeşidinin fazla olduğunu işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugüne özel Ankara'ya 10'u ithal, 25'i yerli olmak üzere, toplamda 35 tır çiçek geldi. Atatürk çiçeğinden laleye, açelyadan orkideye kadar ithal ve yerli birçok çeşit çiçeğimiz, baş tacı öğretmenlerimize hediye edilmeyi bekliyor. Dükkanlarımızda, her bütçeye uygun ürün bulunuyor. Buketlerde 700 lira ve saksı çiçeğinde 300 liradan başlayan fiyatlarla, her kesime bütçe dostu seçeneklerle hizmet veriyoruz. Esnafımızın önceliği aldığı çiçekleri temiz ve uygun şekilde tüketiciye ulaştırmak, böylece insanlara çiçekleri sevdirmek. Öğretmenler Günü'nde de hiçbir öğretmenimiz çiçeksiz kalmasın diye herkesi çiçekçilerimize bekliyoruz."

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
