Öğretmen, polis, doktor, hemşire! Yüzde 25 zam sonrası kim ne kadar alacak? İşte yeni maaş tablosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon verilerine göre yüzde 16,47 oranında zam alacak memur ve emeklilere müjde vererek, "Tüm memur ve emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" dedi. İşte zam oranına göre yeni maaş tablosu.

Türkiye'de memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Memurlar için 2022 yılının ikinci dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı bulunuyor. Bu gelişmeyle birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 16,47 oranında zam alacaktı.

ERDOĞAN: ARTIŞI YÜZDE 25 OLARAK UYGULAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte zam oranı yüzde 25 olarak güncellendi. Erdoğan yaptığı açıklamada "SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise bu oran yüzde 14 olarak ortaya çıkmıştır. Tüm memur ve emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte Ocak-Temmuz 2023 döneminde yeni maaş tablosu:

Genel Müdür (1/4): 37.261 TL

Şube Müdürü (Lisans mezunu 1/4): 19.810 TL

Memur (Lisans mezunu 9/1): 12.134 TL

Öğretmen (1/4): 15.345 TL

Kaymakam 1. sınıf 1/4: 34.468 TL

Başkomiser 3/1: 19.763 TL

Polis memuru 8/1: 17.184 TL

Uzman doktor 1/4: 23.566 TL

Hemşire (Lisans mezunu 5/1): 14.785 TL

Mühendis 1/4: 20.256 TL

Teknisyen (Lise mezunu 11/1): 12.625 TL

Profesör 1/4: 32.480 TL

Araştırma Görevlisi 7/1: 19.139 TL

Vaiz 1/4: 15.940 TL

Avukat 1/4: 19.356 TL







