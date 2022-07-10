Öğrencilerin KYK isyanı sosyal medyayı ayağa kaldırdı, Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Faizli borçları ödemeyin - Haberler

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Öğrencilerin KYK isyanı sosyal medyayı ayağa kaldırdı, Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Faizli borçları ödemeyin

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Ekonomi
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Bugün sosyal medyada, okul hayatı boyunca 23 ila 41 bin TL arasında devletten kredi alan öğrencilere 74 bin liradan 152 bin liraya kadar değişen tutarlarda borç çıktığına dair görseller paylaşıldı. Konunun gündeme gelmesinden sonra bir tweet atan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; söz verdiğim gibi sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda." ifadelerini kullandı.

Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) verdiği öğrenci kredileri, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Binlerce öğrenci Twitter'dan ödemesi gereken borç miktarlarını paylaşarak sert tepki gösterdi.

Sosyal medyada paylaşılan ve KYK borcu olduğu öne sürülen görsellere göre okul boyunca 23 ila 41 bin TL arasında devletten kredi alan öğrencilere 74 bin liradan 152 bin liraya kadar değişen tutarlarda borç çıktığı görüldü.

Öğrencilerin KYK isyanı sosyal medyayı ayağa kaldırdı, Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Faizli borçları ödemeyin

Öğrenciler çıkan borçlara tepki gösterirken, devletten borçlarının silinmesi talebinde bulundu. Kullanıcıların tepki yorumları sonrası "#kykborcu" etiketi kısa sürede Twitter'da TT oldu.

Konu kısa süre içerisinde gündeme otururken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin KYK isyanı sosyal medyayı ayağa kaldırdı, Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Faizli borçları ödemeyin

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Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Ekonomi

Kemal Kılıçdaroğlu Politika Ekonomi Güncel Haberler

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