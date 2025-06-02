Öğrenciler Kenevirin Faydalarını Öğrendi

Samsun'da Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen program ile kenevirin sadece zararlı yönünü bilen lise öğrencileri, bu kez lifini, yağını ve faydalarını öğrendi. Öğrenciler kenevirden sabun üreterek farkındalık kazandı. Etkinlikte konuşan OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, "Ülkemizde tarımsal potansiyel hazır, çiftçi keneviri ekmeye hazır. Yeter ki sanayisi kurulsun" dedi.

Olgunlaşma Enstitüsü binasında düzenlenen söyleşi ve atölye etkinliğine Sema-Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. Programda öğrencilere kenevir bitkisinin kullanım alanları tanıtıldı; tohumuna ve lifine dokunma fırsatı bulan öğrenciler, aynı zamanda kenevirden yapılmış ayakkabı, kumaş ve kağıt gibi ürünleri de inceleme şansı buldu.

Prof. Dr. Selim Aytaç, "Genç kardeşlerimize kenevir ve sıfır atıkla ilgili bir takım bilgiler anlatmaya çalıştım. Kenevirle ilgili özellikle son 40-50 yıldan beridir kötü bir algı var. Bu algının yıkılması ve bütün çalışmamızı bunun üzerine odakladık. Eğer bir algıyı yıkacaksak gençlerle bu algıyı yıkmamız lazım. Kenevir özellikle her kısmı değerlendirilebilen, çöp çıkarmayan yani çok kısa zaman içerisinde doğaya karışabilen ürünler çıkarabilmektedir. Eğer bir ülkede sıfır atık projesi varsa veya sıfır atıkla ilgili bir şey yapmak istiyorsak kenevir bunun dışında kalamaz. Çünkü kenevirin bütün malzemelerini değerlendiriyoruz. Değerlendirilen bütün malzemeler geri dönüşüme uğrayabiliyor. Bütün uygulama alanlarında keneviri dahil ederek bir şekilde kenevirin sıfır atık projesine katkı sağlaması için uğraşmalıyız ve çabalarımız bu yönde olmalıdır. Ülkemiz biliyorsunuz kenevir konusunda büyük bir atılıma girmiştir ve bu atılım tekstille beraber olmuştur. Daha geride gıda, inşaat, ilaç gibi birçok sektör vardır. Bu sektörler ile sanayi alanında bir gelişim olursa tarımsal potansiyel şu anda hazır. Çiftçi keneviri ekmeye hazır. Yeter ki sanayisi olsun ve ürünler katma değer ürünlere dönüştürebilsin. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde kenevir tarımının ülkemizde 50 bin hektarı aşacağını düşünüyorum" dedi.

Öğrenciler ise kenevirin zararlı yönünün bildiklerini ve düzenlenen söyleyişi programı ile kenevirle ilgili çok güzel bilgiler öğrendiklerini söylediler.

Programa Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Arzu Yıldırım da katıldı. - SAMSUN