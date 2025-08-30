OGM Heyeti ULAK Haberleşme ile Dijital Dönüşüm Üzerine Görüşme Gerçekleştirdi

Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer başkanlığındaki heyet, ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü ile bir araya geldi.

ULAK Haberleşme AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüzer ve beraberindeki heyet, şirketin merkez ofisini ziyaret etti.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) heyeti ve Kömürcü'nün görüşmesinde, dijital dönüşüm süreçlerinden bilişim altyapılarına, kurumlar arası koordinasyondan stratejik işbirliklerine kadar birçok başlık ele alındı.

Görüşmede, tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve OGM bünyesinde 800'e yakın noktada aktif olarak kullanılan ağ teknolojisi ULAK SD-WAN altyapısı da değerlendirildi.

1499 sahada aktif olarak çalışıyor

Söz konusu teknoloji, Türkiye'de 1499 sahada aktif olarak kullanılıyor ve ülkenin kritik kurumlarının ağ altyapısını güçlendiriyor.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, OGM ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi gibi stratejik kurumlarda bu teknolojinin kurulum çalışmaları devam ediyor.