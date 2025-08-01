OGM'den OTAĞ Yangın Yönetim Uçağı Açıklaması

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Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, OTAĞ yangın yönetim uçağının son yangınlarda kullanılmadığı yönündeki iddiaları yalanladı. OGM, uçağın bu yıl 206 orman yangınını haritaladığını ve yangınla mücadelenin havadan koordinasyonunda kritik bir role sahip olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünce (OGM), yangın yönetim uçağı OTAĞ'ın son yangınlarda hiç kullanılmadığı yönündeki iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

OGM'nin sosyal medya hesabından, bir gazetedeki haberde yer alan, "OTAĞ'ın son yangınlarda hiç kullanılmadığı" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, haberde yer alan ifadelerin asılsız olduğu belirtilerek, Türkiye'nin dünyada yangın yönetim uçağı kullanan 5 ülkeden biri olduğu anımsatıldı.

OTAĞ uçağının, bu yıl içerisindeki faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaşılan açıklamada, "2025'te 246 saat uçuş yaparak 206 orman yangınını haritalamıştır. Yalnızca 20-27 Temmuz haftasında, 76 saatten fazla havada kalarak, yangın sahalarına ait yüksek hassasiyetli görüntüleri, yangın yönetim merkezine aktarmıştır. OTAĞ, yangınla mücadelenin havadan koordinasyonunu sağlayan, anlık veriyle karar süreçlerini yöneten kritik bir unsur olarak görevini en yüksek etkinlikle sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, OTAĞ uçağının havadaki seyrine ilişkin video da yer aldı.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
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