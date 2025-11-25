ODTÜ 70. Yıl Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Tanıtılıyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Türkiye'de bir ilke imza atarak üniversite bünyesinde kurulan ilk süreklilik (endowment) fonu olan ODTÜ 70. Yıl Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu kamuoyuna tanıtmaya hazırlanıyor.

ODTÜ70, Türkiye'nin derin teknoloji alanlarındaki inovasyon kapasitesini değerlendirip küresel liderlik hedefleyen erken aşama ve büyüme aşamasındaki teknoloji girişimlerine sabırlı ve disiplinli finansman sağlamayı hedefliyor. Fon, yapısı, yatırım stratejisi ve oluşturduğu model itibarıyla Türkiye'de öncü bir rol üstleniyor. Bağış ve yatırım gelirlerini aynı çatı altında birleştiren fon, yapacağı yatırımların çıkışlarından elde edeceği getirinin yüzde 20'sini ODTÜ Geliştirme Vakfı'na aktaracak. Bu yönüyle ODTÜ70, Türkiye'de üniversite sürdürülebilirliği için tasarlanmış ilk model olma özelliğini taşıyor. Fon, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. iş birliğiyle yönetiliyor ve 70 milyon dolar hedef büyüklüğe ulaşmayı hedefliyor.

Fonun yatırım odağı, yüzde 70 ODTÜ ekosistemi girişimleri, yüzde 30 stratejik fırsatlar olarak belirlendi. Öncelikli alanlar arasında yapay zeka, ileri malzemeler, biyoteknoloji, sağlık teknolojileri, savunma, mobilite ve iklim teknolojileri bulunuyor. ODTÜ'nün akademik gücü, araştırma kapasitesi ve Teknokent'teki 400'ü aşkın teknoloji şirketi ile birlikte oluşturduğu ekosistem ve dünyanın dört bir yanına yayılmış mezunların gücü fonun yatırım stratejisinin merkezinde yer alıyor. Mezun girişimcilerin başarıları da fonun arkasındaki güçlü potansiyeli ortaya koyuyor.

Türkiye'deki tüm exit'lerin yüzde 11'inin ODTÜ mezunları tarafından gerçekleştirildiği bildirilirken, en yüksek yatırım alan ilk 100 girişimin yüzde 17'sinde yine ODTÜ'lü kurucuların yer aldığı belirtildi. 2024 yılında gerçekleşen 524 yatırımın 50'si ODTÜ mezunlarına ait. ODTÜ70, üniversitenin bilgi birikimi, mezun ağı ve girişimcilik ekosistemini bir araya getirerek yerli teknoloji girişimlerinin küresel pazarlara açılmasını hızlandırmayı hedefliyor.

Açılış etkinliği, 27 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İş Kuleleri'nde gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında ODTÜ70'in vizyonu, hedefleri ve Türkiye'nin teknoloji ekosistemine sağlayacağı katkılar detaylı biçimde kamuoyuyla paylaşılacak. - ANKARA