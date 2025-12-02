ODTÜ 70'inci Yıl Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Kuruldu

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), üniversite bünyesinde kurulan süreklilik (endowment) fonu olan 'ODTÜ 70'inci Yıl Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na dair konuşan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, "Hedefimiz dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına girmek. Ama bu 100 üniversiteye baktığımızda da hepsinin çok kuvvetli bir finans yapısı var. Mesela Harvard Üniversitesi'nin 50 milyar dolarlık değerlemeye sahip bir endowment fonu var. Bizde milyar doları geçen bir fonla ODTÜ kaynaklı teknolojilerin büyümesini ve toplumun hizmetine ulaşmasını sağlamak istiyoruz" dedi.

ODTÜ 70'inci Yıl Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Türkiye İş Bankası ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirildi. Konuyla ilgili konuşan Prof. Dr. Yozgatlıgil, "Bu Türkiye'nin ilk üniversite endowment fonu. ODTÜ'nün 70'inci yılında yani bu fonla hedefimiz 100 milyon dolarlık bir fon oluşturmak. Bu fon, üniversiteden doğan teknolojilere önemli yatırımlarda bulunacak. Tabii bu 100 milyon dolarlık bir fon, Türkiye'nin ilk endowment fonu. Bu, ODTÜ ekosistemindeki derin teknoloji şirketlerinin ihtiyaç duyduğu girişim sermayesini sağlayacak" dedi.

'FONU DAHA DA BÜYÜTECEĞİZ'

Yozgatlıgil, "Tabii ki bu şirketlerin bu fon sayesinde büyümesinden sonra da çıkışlarla, bu gelirle bu fonu daha da büyüteceğiz. Tabii ki yani bizim ODTÜ olarak hedefimiz dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına girmek. Ama bu 100 üniversiteye baktığımızda da hepsinin çok kuvvetli bir finans yapısı var. Mesela Harvard Üniversitesi'nin 50 milyar dolarlık değerlemeye sahip bir endowment fonu var. Bizde ortalama teknik üniversite olarak Türkiye'de ilk defa kısa zamanda, 1 milyar doları geçen bir fonla ODTÜ kaynaklı teknolojilerin büyümesini ve toplumun hizmetine ulaşmasını sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

'TÜRK UNİCORNLAR ÇIKMASINI SAĞLAMAK BU FONUN EN ÖNEMLİ HEDEFLERİNDEN'

Yozgatlıgil, "ODTÜ'yü dünyanın en önde gelen üniversitelerinin arasına koymak istiyoruz. Türkiye'nin derin teknoloji ihracatına ve derin teknoloji geliştirmesine katkı sağlamak istiyoruz. Türkiye'den de Türk unicornlar çıkmasını sağlamak bu fonun en önemli hedeflerinden bir tanesi. Ben bütün ODTÜ ailesini bu fonu desteklemeye ve 70'nci yılında bir aile olarak bu fona yatırımcı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.