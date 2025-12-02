Haberler

ODTÜ 70'inci Yıl Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Kuruldu

ODTÜ 70'inci Yıl Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Kuruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına girmek için ODTÜ 70'inci Yıl Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu tanıttı. Türkiye'nin ilk üniversite endowment fonu olma özelliği taşıyan fon, 100 milyon dolarlık bir hedefle ODTÜ kaynaklı teknolojilere yatırım yapacak.

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), üniversite bünyesinde kurulan süreklilik (endowment) fonu olan 'ODTÜ 70'inci Yıl Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na dair konuşan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, "Hedefimiz dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına girmek. Ama bu 100 üniversiteye baktığımızda da hepsinin çok kuvvetli bir finans yapısı var. Mesela Harvard Üniversitesi'nin 50 milyar dolarlık değerlemeye sahip bir endowment fonu var. Bizde milyar doları geçen bir fonla ODTÜ kaynaklı teknolojilerin büyümesini ve toplumun hizmetine ulaşmasını sağlamak istiyoruz" dedi.

ODTÜ 70'inci Yıl Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Türkiye İş Bankası ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirildi. Konuyla ilgili konuşan Prof. Dr. Yozgatlıgil, "Bu Türkiye'nin ilk üniversite endowment fonu. ODTÜ'nün 70'inci yılında yani bu fonla hedefimiz 100 milyon dolarlık bir fon oluşturmak. Bu fon, üniversiteden doğan teknolojilere önemli yatırımlarda bulunacak. Tabii bu 100 milyon dolarlık bir fon, Türkiye'nin ilk endowment fonu. Bu, ODTÜ ekosistemindeki derin teknoloji şirketlerinin ihtiyaç duyduğu girişim sermayesini sağlayacak" dedi.

'FONU DAHA DA BÜYÜTECEĞİZ'

Yozgatlıgil, "Tabii ki bu şirketlerin bu fon sayesinde büyümesinden sonra da çıkışlarla, bu gelirle bu fonu daha da büyüteceğiz. Tabii ki yani bizim ODTÜ olarak hedefimiz dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına girmek. Ama bu 100 üniversiteye baktığımızda da hepsinin çok kuvvetli bir finans yapısı var. Mesela Harvard Üniversitesi'nin 50 milyar dolarlık değerlemeye sahip bir endowment fonu var. Bizde ortalama teknik üniversite olarak Türkiye'de ilk defa kısa zamanda, 1 milyar doları geçen bir fonla ODTÜ kaynaklı teknolojilerin büyümesini ve toplumun hizmetine ulaşmasını sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

'TÜRK UNİCORNLAR ÇIKMASINI SAĞLAMAK BU FONUN EN ÖNEMLİ HEDEFLERİNDEN'

Yozgatlıgil, "ODTÜ'yü dünyanın en önde gelen üniversitelerinin arasına koymak istiyoruz. Türkiye'nin derin teknoloji ihracatına ve derin teknoloji geliştirmesine katkı sağlamak istiyoruz. Türkiye'den de Türk unicornlar çıkmasını sağlamak bu fonun en önemli hedeflerinden bir tanesi. Ben bütün ODTÜ ailesini bu fonu desteklemeye ve 70'nci yılında bir aile olarak bu fona yatırımcı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlmila Banu:

Yıllar süren deneme yanılma sürecinin ardından, nihayet başarılı kripto para ticaretinin sırrını buldum: Shelton Kenny'nin stratejisi. Onun rehberliğiyle yatırımımı 522.000 dolar kâra dönüştürdüm. Hayatımı değiştiren bir deneyimdi. Ticaret oyununuzu geliştirmek isteyenler için, kendisine Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz: (0852-9446-4893)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı

37 ilde dev operasyon! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Ümit Özat'tan Fenerbahçe'nin yıldızına olay sözler: Buraya mukavele yapmaya gelmişsin

Fener'in yıldızına olay sözler: Buraya mukavele yapmaya gelmişsin
Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü! Türkiye'de de kullanılıyor

Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü
37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı

37 ilde dev operasyon! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Ünlü fenomen feci kazada hayatını kaybetti

"Kask takmadım, umarım bir şey olmaz" dedi ama...
20 yıllık iktidara son vermişti! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı

Yeni hükümetten çarpıcı ABD ve İsrail kararı
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Seçil Erzan mahkemede 'Annemi bir daha göremeyecek miyim?' diye sordu

Kesilen cezayı duyunca, ağlayarak o soruyu sordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: TOGG'dan sonra Türkiye'nin ikinci yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor

TOGG'dan sonra Türkiye'nin 2. yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor
Ali Koç'un 90+5'teki gol sevinci olay oldu

Son dakikadaki gole verdiği tepki olay oldu
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.