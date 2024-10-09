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Ödemiş'te Kestane Hasadı Beklentileri Yükseldi

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde kestane üreticileri, erkenci ürünlerde hasada başlamanın getirdiği sevinçle bu yıl daha yüksek bir rekolte bekliyor. Üreticiler, kestanenin hem iç pazarda hem de yurtdışında talep gördüğünü vurguladı.

Türkiye'nin önde gelen kestane üretim merkezlerinden İzmir'in Ödemiş ilçesinde erkenci ürünlerde hasada başlayan üreticiler, geçen yıla göre daha yüksek bir rekolte bekliyor.

İlçede 1161 rakımlı Kemer Mahallesi'nde yıllık ortalama 5-6 bin ton üretilen kestane, iç pazarın yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Mahallenin ana geçim kaynağı olan kestanede erkenci olan kara aşı cinsindeki ürünleri toplamak üzere bahçelere çıkan üreticiler, zorlu bir hasat mesaisi geçiriyor.

Yüksek ağaçlara tırmanan işçilerin sırıklarla düşürdüğü kestane kozalakları, çuvallanarak meyvelerinin ayrılması için kuyulara gömülüyor.

Mahallede kara aşının ardından sarı aşı (şekerci) ve bellombol (tahta) cinsleriyle devam edecek hasat süreci yaklaşık 2,5 ay sürecek.

Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, bölgede yetiştirilen kestanenin tadı ve boyutlarıyla tercih nedeni olduğunu, son dönemde markalaşma yolunda adımlar atıldığını ifade etti.

"Bu sene kestanemizin kalitesi de verimi de yüksek" diyen Kocaağa, fiyatların da beklenen seviyede olmasını ve üreticinin kazançlı bir yıl geçirmesini temenni ettiğini kaydetti.

Kestane üreticilerinden Umut Şahin, AA muhabirine bu yıl hasadın hareketli başladığını, verimin güzel olduğunu gördüklerini belirtti.

Geçen yıla göre rekoltenin daha yüksek olmasını beklediklerini ifade eden Şahin, ihracatın kestane fiyatları üzerinde belirleyici olduğunu, İtalya ve Arap ülkelerinden gelen talebin artmasını umduklarını dile getirdi.

Bölgenin erkenci üretim yapması nedeniyle şanslı olduğunu aktaran Şahin, "Kara aşı kestanesiyle Ege Bölgesine liderlik yapıyoruz. Kestanemiz meşhur olduğu ve turfanda burada çıktığı için tüccar ilk önce buraya geliyor" dedi.

Aynı zamanda kestane üreticisi olan Kemer Mahallesi Muhtarı Birol Bozakın da kestane toplamanın ağaçların yüksek olması nedeniyle riskli bir iş olduğunu, kazasız belasız, bereketli bir sezon olmasını dilediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Ekonomi

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