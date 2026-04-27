Odeabank'ın "Yatırım Odaklı Podcast" programının 4. sezonu başlayacak

Odeabank'ın birikimlerini yatırıma dönüştürmek isteyenler için hazırladığı "Yatırım Odaklı Podcast" programı, 4. sezonuyla dinleyicilerle buluşacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yatırım dünyasının gündemindeki gelişmeleri farklı perspektiflerden değerlendirerek dinleyicilere aktaran program, 4. sezonuyla gazeteci Zeliha Saraç moderatörlüğünde yarın dinleyicilerle bir araya gelecek.

Yatırım odaklı içerik üretimini uzun vadeli yaklaşım olarak ele alan banka, söz konusu seriyle finansal okuryazarlığın gelişimine katkı sağlamayı ve dinleyicilerin yatırım kararlarını daha bilinçli şekilde şekillendirmesine destek olmayı hedefliyor.

Programın yeni sezonunda da ekonomi ve finans dünyasının önde gelen isimleri, yatırımcıların gündemindeki başlıkları farklı bakış açılarıyla ele alacak. Programda, enflasyonla değişen yatırım alışkanlıklarından altın ve döviz gibi varlıkların portföydeki yerine, fonlar ve çeşitlendirme yaklaşımlarından maaştan yatırıma uzanan planlamalara kadar uzanan çerçevede başlıklar değerlendirilecek.

Finansın teknolojiyle kesişimi, yapay zeka destekli yatırım yaklaşımları ve dolandırıcılık gibi güncel konular da yeni sezonun öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Dinleyici içgörüleriyle şekillenen interaktif yapısıyla podcast, yatırım dünyasına ilişkin merak edilen konuları yatırımcı davranışları üzerinden örneklendirerek dinleyicilere aktarıyor. Seri, her hafta salı günü yeni bölümleriyle tüm podcast platformlarının yanı sıra Odea Radyo ve Karnaval üzerinden dinlenebiliyor.