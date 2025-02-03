Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 arttı, yıllık yüzde 42,12 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk enflasyon verilerini oluşturan ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,35 olarak gerçekleşti.

YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 23,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 99,93 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -5,17 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 23,57 ile sağlık oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,05 olarak gerçekleşti.

KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU

Ocak ayına ilişkin enflasyon oranlarının açıklanmasıyla normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti. Böylece Şubat ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu. Şubat ayı zam oranı yüzde 56,35 oldu.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ YÜZDE 4,29'DU

Ocak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,75, en yüksek yüzde 5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceği öngörülüyordu. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te yüzde 1,03 artış kaydetmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda düşüşün sürdüğünü ve sürmeye de devam edeceğini açıklamıştı.