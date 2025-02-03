Türkiye Suriye'de askeri üs kuruyor

Yardım talebi sonrası Türkiye bölgede askeri üs kuruyor
Yunanistan'da yanardağ patlamasına karşı 'kırmızı kod' ile acil durum ilan edildi

Yanı başımızdaki 400 depremin ardından yanardağ alarmı verildi
Davutoğlu, İmamoğlu'na desteğe giden il başkanını görevden aldı

İmamoğlu'na destek için Çağlayan'a giden isim görevden alındı
İntihar eden İlker Gönen'in avukatına 'hücresine urgan bıraktılar' soruşturması

İntihar eden İlker Gönen'in avukatından gündem yaratacak idddia

Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 arttı, yıllık yüzde 42,12 oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk enflasyon verilerini oluşturan ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 arttı, yıllık enflasyon da yüzde 42,12 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk enflasyon verilerini oluşturan ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,35 olarak gerçekleşti.

YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 23,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 99,93 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -5,17 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 23,57 ile sağlık oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,05 olarak gerçekleşti.

Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 arttı, yıllık yüzde 42,12 oldu

KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU

Ocak ayına ilişkin enflasyon oranlarının açıklanmasıyla normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti. Böylece Şubat ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu. Şubat ayı zam oranı yüzde 56,35 oldu.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ YÜZDE 4,29'DU

Ocak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,75, en yüksek yüzde 5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceği öngörülüyordu. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te yüzde 1,03 artış kaydetmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda düşüşün sürdüğünü ve sürmeye de devam edeceğini açıklamıştı.

Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 arttı, yıllık yüzde 42,12 oldu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
img

Canlı yayında isyan etti
img

150 sanatçıya inceleme başlattı! Biri var ki milyonları gizlemiş
img

Kripto piyasalarında kara pazartesi: Milyarlarca dolar silindi
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Padişahım çok yaşacılar. Mutlu musunuz?

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Ç:

Ahlaktan ve Allah'tan uzaklar maalesef geçen ay çalışanlar zam alması. diye %1.5 şimdi 5,3 yazıklar olsun sizin gbi müslümanlara

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOguz Kaan Taşdemir:

Ne oldu ya maaşlar hesaplanacakken %1 arttırıyordunuz enflasyonu. Verdiğiniz zammı şimdiden aldınız cebimizden

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNetherill:

şaşırdık mı ? hayııııır :D ülkede ekonomiyi düzeltecez diye sadece asgari ücreti düşük verdiniz geriye kalan milyonlarca kaleme zam geldi.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıismail Yasin:

hainler.....

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerkan yüksel:

2 yle çarpın ..kımse kırazım kurtlu demez .hukumetın acıkladıgını 2yle carp gercek rakamı bul

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre emre:

Aralık Ayında o kadar düşük arttı, Şimdi nasıl bu kadar çok fark çıktı SAYIN TÜİK RAHATMI VİCDANINIZ,eğer ki rahatsa sizi tebrik ediyorum.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

% 5 diyorlarsa kesin % 10 dur, asgari ücrete emekliye zam yaparsak eflasyon yükselir diyen hükümet zam yapmadınız ne oldu, sizigidi yalancılar sizi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Madem rakamlar keyfe göre tespit ediliyor tuik personeline binalarına araçlarına ne gerek var bunun hesabı sorulmayack mı zannediliyor, haydi muhalefet boş diyorsunuz ölüm var hesap var Allah büyüktür

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Vatan millet sakarya nutukları atanları görelim neredesiniz şak şakçı yağdanlıklar:(((

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da ayrılık günü

Galatasaray'da ayrılık günü
Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Türk dizisinde büyük skandal! Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor
16 yaşındaki kız darbedilip kaçırılmak istendi, mahalleli seferber oldu

Darbedilip kaçırılmak istendi, mahalleli seferber oldu
2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı

Sandalyede ölü bulunmuştu! Katilin kimliği hayrete düşürdü

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.