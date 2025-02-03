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Ocak ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emekli için ilk zam verisi de belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in ilk verilerine göre memur ve emeklilerin alacağı ilk zam oranı da belli olmuş oldu. işte memur ve emekliler için ayrı ayrı hesaplanacak olan artış oranları...

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren maaş zamlarına ilişkin ilk veriyi Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 5.03 oranında gerçekleşti. Memur ve emeklilerin maaşlarına etki edecek olan enflasyon rakamıyla birlikte ilk zam oranı da belli olmuş oldu. Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasına Ocak ayı verisi yüzde 5.03 olmuş oldu.

HER İKİ KESİM İÇİN AYRI AYRI HESAPLANACAK

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon, zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yılın ilk 6 ayı için yapılacak zam, 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Bu sebeple Ocak ayına ek olarak Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları enflasyon verilerinin de açıklanması gerekecek.

Ocak ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emekli için ilk zam verisi de belli oldu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

müjde, müjde, müjde düzenbazlar

Yorum Beğen11
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Haber YorumlarıYasar Unal:

Daha 5 ay var zamma. Haberiniz batsın.

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Haber YorumlarıMuhammed AY:

Ben Ocak yüzde 5 filan bilmem ben söylüyorum burada Haziran memur maaşı Max. Yüzde 10 yüzde 5 yüzde 2 yüzde 1 yüzde 1 yüzde 1 gelecek ayların enflasyon verisi

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