Obilet 2025'in seyahat verilerini paylaştı

Obilet, 2025'e ilişkin seyahat sektöründeki kullanıcı eğilimleri ve verileri içeren istatistikleri yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de seyahat alışkanlıkları 2025'te hem hacim hem de çeşitlilik açısından hareketli bir seyir izledi.

Yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, 2025'in ilk 11 ayında hava yolu ulaşımını tercih eden toplam yolcu sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,22 oranında artış gösterdi. İç hatlarda bu artış yüzde 6,29 oranında, dış hatlarda ise yüzde 7,54 oranında oldu.

Ocak-kasım döneminde yurt içi hatlarda yolcu sayısı 46,9 milyona ulaşırken, bu hareketliliğin devamıyla yıl sonu itibarıyla 50 milyon sınırını aşması öngörülüyor.

Benzer bir yoğunluğun gözlendiği dış hatlarda ise Türkiye'deki havalimanlarındaki gelen-giden yolcu sayısı ilk 11 ayda 135,7 milyonu bulurken, yılı 145 milyonun üzerinde kapatması bekleniyor. Bu da, 2024'teki 135 milyonluk rekor sayının aşılması anlamına geliyor.

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi (UETDS) verilerine göre, otobüs yolculuklarını tercih eden tarifeli ve tarifesiz yolcuların sayısı ise 2025'in ilk 11 ayında 153,4 milyona ulaştı. Yıl sonu itibarıyla 162 milyona ulaşması beklenen otobüs yolcu sayısının 2024'e kıyasla yüzde 8 artmış olduğu öngörülüyor.

Otobüs yolculuklarında en yoğun gün Ramazan Bayramı tatilinin başlangıcı oldu

Yıl içindeki seyahat yoğunluğunun seyrini büyük oranda dini ve resmi bayramlar belirlerken, otobüs yolculuklarında 2025'in en yoğun günü, 2025 Ramazan Bayramı tatilinin başlangıcına denk gelen 28 Mart 2025'te olarak kaydedildi. Hava yolu ulaşımında da aynı şekilde en çok uçak bileti satışı 28 Mart 2025 Cuma gerçekleşti.

Deniz ulaşımında da özellikle yaz sezonu ve Kurban Bayramı etkisi hissedildi. 9 Haziran 2025'te feribot biletlerine olan talep zirveye ulaşırken, bu tarihte yapılan Ege Adaları ziyaretlerinde en çok tercih edilenler Sisam, Kos ve Sakız adaları oldu.

En çok otel rezervasyonunun yapıldığı gün 31 Aralık 2025 oldu

Geçen yılın konaklama verileri, tatilcilerin hem ekonomik hem de lüks tercihler arasındaki geniş yelpazesini yansıtıyor. Hem gecelik konaklama sayısında, hem de rezervasyon tutarlarında Antalya yine üst sırada yer aldı.

Obilet'ten en çok otel rezervasyonunun yapıldığı gün, düzenlenen kampanyaların ve birçok vatandaşın yılbaşı tatilini hafta sonuyla birleştirmesinin de etkisiyle 31 Aralık 2025 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığına ait konaklama istatistiklerine göre, tatil köyünden pansiyona, butik otelden kamping tesisine kadar 15 farklı kategorideki Bakanlık belgeli tesislerde yerli ve yabancı turistler bütçelerine ve ihtiyaçlarına göre farklı seçenekleri değerlendirdi.

En çok misafir ağırlayan tesis kategorileri sırasıyla otel, basit belgeli otel ve tatil köyü olurken, apart otel ve pansiyonlar da öne çıktı. Bakanlık belgeli tesislerdeki toplam geceleme sayısının yüzde 70'ten fazlası yabancı turistlerce gerçekleştirilirken, 5 yıldızlı otellerde, tatil köylerinde ve termal otellerde yabancıların oranı yüzde 80'i geçti.

Yerli turistin daha yüksek paya sahip olduğu tesisler ise pansiyon, kamping, düşük yıldızlı oteller ve apart oteller oldu.

Ortalama fiyatlar

Yurt içi otobüs biletleri 2025'te ortalama 712 liradan alıcı bulurken, iç hat uçak biletlerinde bu rakam 2 bin 208 lira, dış hatlarda ise 6 bin 152 lira olarak hesaplandı.

Otobüs bileti fiyatları yıl genelinde ortalama olarak Ankara-İzmir hattında 742 lira, İstanbul-Antalya hattında 1119 lira, Diyarbakır-İstanbul hattında ise 1722 lira olarak hesaplandı.

Yurt içinde en yüksek otobüs bileti fiyatı 3 bin 500 lira ile 2 Eylül 2025'te satılan Van-Tekirdağ rotasında görüldü. Uluslararası otobüs yolculuklarında ise 7 Kasım 2025'te gerçekleştirilen İstanbul-Dortmund seferi 8 bin 500 lira ile en üst sırada yer aldı.

En pahalı iç hat uçak bileti 15 Ağustos 2025'te Muğla-İstanbul hattında 16 bin 946 lira, Türkiye kalkışlı dış hatlarda ise 12 Ocak 2025'te Male (Maldivler) İstanbul uçuşu için 178 bin 113 liradan satıldı.

Yurt dışı uçuşlar kategorisinde 2025'in diğer rekoru ise 20 Mayıs 2025'te satın alınan Dubai-New York uçuşu için ödenen 262 bin 306 liralık bilet bedeli oldu.

Popüler iç hat rotalarından Ankara-İzmir uçuşlarında bilet fiyatları ortalama 1920 lira seviyesinde seyrederken, zirve noktada 11 bin 746 liraya kadar çıktı. Benzer şekilde Diyarbakır-İstanbul hattında ortalama 2 bin 963 lira, İstanbul - Antalya uçuşlarında ise ortalama 1817 liralık fiyatlar görüldü.

Uçak biletlerinde 2024'e kıyasla satış hacminde artış görülen rotalar incelendiğinde, iç hatlarda Çanakkale-Rize, Hatay-Denizli ve Çanakkale-İstanbul hatları öne çıktı.

Dış hatlarda ise Erbil (Irak)-Batman, Riyad (Suudi Arabistan)-Hatay ve Ankara-Kahire (Mısır) hatları talebin ivme kazandığı rotalar olarak listeye girdi.

Araç kiralama verileri

Obilet satış verilerine göre, 2025'in en uzun süreli araç kiralama işlemi tek seferde 79 gün olarak İzmir'de, Adnan Menderes Havalimanından teslim alınan bir araç kiralama işlemiyle kaydedilirken, tutar bazında 2025'in rekoru, 12 Kasım 2025'te gerçekleştirilen 241 bin 632 lira tutarlı araç kiralama işlemi oldu.

Araç kiralama tercihlerinde havalimanı bazında Sabiha Gökçen Havalimanı ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı zirveyi paylaşırken, şehir merkezlerinde Beylikdüzü ve Bursa en yoğun talebin görüldüğü bölgeler oldu.

En çok araç kiralama işleminin yapıldığı gün ise Kurban Bayramı'na denk gelen 5 Haziran 2025 olarak kaydedildi.