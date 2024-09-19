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Tüketiciyi aldatan firmalara yılbaşından bu yana 815,3 milyon TL ceza kesildi

Tüketiciyi aldatan firmalara yılbaşından bu yana 815,3 milyon TL ceza kesildi
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Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin menfaatlerini korumak için yaptığı denetimlerde 2024 yılının ilk 8 ayında uygulanan para cezasını açıkladı. Toplam tutarın 8 ayda 815,3 milyon TL ceza olduğu bildirildi.

Tarla ile fiyat arasındaki fiyat uçurumu, ayıplı mal ve hizmet satımı ile daha birçok usulüz ticari faaliyet... Ticaret Bakanlığı, yılbaşından bu yana tüketicilerin menfaatine yönelik yaptığı sıkı denetimlere ilişkin açıklama yaptı. Birçok firma ağır cezalara çarptırıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin menfaatlerini korumak için yaptığımız denetimlerde815 milyon 323 bin 796,32 TL idari para cezası uyguladık." ifadeleri kullanıldı.

TÜKETİCİNİN MAĞDUR EDİLMESİNE GEÇİT YOK

Ticaret Bakanlığı, tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi. Açıklamada "tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulama denetimi, ürün güvenliği kapsamında yapılan piyasa gözetimi ve denetimi, taşra teşkilatımızca fiyat etiketi başta olmak üzere yürütülen denetim faaliyetleri kapsamında 2024 yılının ilk 8 ayında toplamda 815 milyon 323 bin 796,32 TL idari para cezası uyguladık" denildi. Sadece 2024 yılının Ağustos ayında yapılan denetimlerde 79 milyon 580 bin 960 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

SÖZLEŞMELERE AYKIRI DAVRANAN FİRMALAR DA CEZADAN SIYRILAMADI

Denetimler neticesinde, tüketicilerin hayatın her anında karşılaşabilecekleri başta mesafeli sözleşmeler olmak üzere, abonelik sözleşmeleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, ön ödemeli (maket üzerinden) konut satışları, devre tatil, paket tur, bankacılık hizmetleri, haksız şartlar ile satış sonrası hizmetler gibi konuları kapsayan tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerden doğan aykırı fiillere yılın ilk 8 ayında 432 milyon 389 bin 365,12 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

GÜVENSİZ ÜRÜNE SIFIR TOLERANS İLKESİ

Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerin menfaatlerini korumak, "güvensiz ürüne sıfır tolerans ilkesi" ile güvenli ürüne ulaşmasını, bunun yanında kaliteli ve sorunsuz bir hizmet alımını sağlamak amacıyla saha denetimlerinin ve mevzuat çalışmalarının titizlikle devam edileceği belirtilerek şu bilgilendirme yapıldı:

Ayrıca tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, çocuk bakım ve kullanım ürünleri ile deterjan gibi tüketici ürünlerinin güvenli şekilde piyasaya arz edilmesi amacıyla ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında ise 16 milyon 386 bin 452 TL, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında aykırı fiillere 165 milyon 41 bin 612 TL idari para cezası uygulanmıştır. Diğer taraftan, taşra teşkilatımızca, başta fiyat etiketine ve lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan iş yerlerinin tarife ve fiyat listelerine yönelik olmak üzere, yürütülen denetimler neticesinde tespit edilen aykırılıklara istinaden 201 milyon 506 bin 367,20 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

Ticaret Bakanlığı

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Yorumlar (1)

Mustafa Kinali:

1 ay once bimde satilan 52 tl lik yumusta 79 olmus bos bos ugrasiyorlar adamlar cani sikildikca yapisiyor bedava reklem yapan kurum

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