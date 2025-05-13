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Nvidia, Suudi Arabistan'da Yapay Zeka Fabrikaları İçin Çip Satacak

Nvidia, Suudi Arabistan'da Yapay Zeka Fabrikaları İçin Çip Satacak
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ABD'li çip şirketi Nvidia, Suudi Arabistanlı Humain ile stratejik bir ortaklık kurarak, yapay zeka fabrikalarında kullanılmak üzere çip satışına başlayacak. Humain, 5 yıl içinde 500 megavat kapasiteye ulaşabilecek fabrikalar kuracak.

NEW ABD'li çip şirketi Nvidia, Suudi Arabistan şirketi Humain'e ülkesinde kuracağı yapay zeka fabrikalarında kullanılmak üzere çip satacak.

Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump'a Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang da eşlik etti.

Huang, ziyaret kapsamında gerçekleştirilen yatırım forumunda Humain ile vardıkları stratejik ortaklığı duyurdu.

Nvidia'dan yapılan açıklamada, Humain'in, gelecek 5 yıl içinde 500 megavata kadar çıkabilecek kapasitede yapay zeka fabrikaları kurmak üzere Suudi Arabistan'a yatırım yapacağı ifade edildi.

Yatırımın binlerce Nvidia çipi ile destekleneceği kaydedilen açıklamada, bu kapsamda Nvidia'nın gelişmiş yapay zeka çiplerinden 18 bin adet göndereceği belirtildi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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