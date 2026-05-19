Nükleer santral vergi indirimi yüzde 1 oldu

Cumhurbaşkanı kararıyla nükleer santral inşaat ve onarım işlerinde vergi kesintisi oranı yüzde 1'e düşürüldü. 29 Mart 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan karar, projelerin finansman yükünü azaltmayı ve yatırımları hızlandırmayı hedefliyor.

Nükleer santral inşaatı ve onarım işleri dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedelleri üzerinden yapılacak vergi kesintisi oranı yüzde 1 olarak tespit edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, 29 Mart 2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'yla, ulaştırma alanında stratejik öneme sahip demir yolu hattı, tramvay, füniküler, monoray, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemleri ile gemi inşaat ve onarım işlerinde ödenen istihkak bedellerinde tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlenmiş, diğer yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde ise mevcut tevkifat oranının yüzde 5 olarak uygulanmaya devam edilmesi kararlaştırılmıştı.

Yayımlanan kararla, yüksek finansman gerektiren ve uzun vadeli yatırım niteliği taşıyan nükleer enerji projelerinin desteklenmesi kapsamında, projelerin finansman yükünün azaltılması, yatırım süreçlerinin hızlandırılması ve enerji arz güvenliğine katkı sağlanması amaçlandı.

Yapılan değişiklikle, nükleer enerji alanındaki yatırımların uluslararası rekabet gücünün artırılması ve stratejik altyapı projelerinin daha etkin şekilde hayata geçirilmesi hedeflendi.

Kararla, ulaştırma alanında daha önce uygulanan inşaat ve onarım işleri gibi nükleer santral inşaatı ve onarım işleri de yüzde 1 tevkifat kapsamına alınırken diğer yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde ise mevcut tevkifat oranı yüzde 5 olarak uygulanmaya devam edecek.

Karar, yayımı tarihini izleyen ay başından itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç
