Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı

Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
Güncelleme:
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre 'büyükşehir belediyesi' çatısı altında ve nüfusu 30 bini geçen ilçelerde bulunan esnafların basit usul defter tutma olanağı kaldırıldı. Uygulama ile birlikte başta restoran ve tamirci gibi çok sayıda işletmenin muhasebe ve vergi yükleri artacak. Bu artışın doğrudan fiyatlara yansıması beklenirken çok sayıda ürün ve hizmet bedeli zamlanacak.

9 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 'büyükşehir belediyesi' çatısı altında yer alan ve nüfusu 30 bini geçen ilçelerde bulunan esnafların götürü (basit) usul defter tutma olanağı kaldırıldı.

ÖDEYECEKLERİ VERGİ VE MASRAFLAR ARTACAK

Söz konusu değişiklikle birlikte gerçek usulde vergilendirilecek meslekler sıralanırken, bu sınıfta yer alan mesleklerin muhasebe giderleri ve ödeyecekleri vergiler önemli oranda artırılacak.

İşte yeni düzenlemeden etkilenecek meslekler...

a) Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar,

b) Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar (Münhasıran bir işyeri açmaksızın gezici olarak veya pazar takibi suretiyle perakende emtia alım-satımı ile uğraşanlar hariç),

c) İnşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar,

ç) Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işleriyle uğraşanlar,

d) Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler,

e) Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler,

f) Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar.

Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı

İĞNEDEN İPLİĞE ZAM FURYASINI BAŞLATABİLİR

Uygulama sonucunda gerçek usul ile vergilendirilecek küçük esnafların yılda 3 geçici vergi ödemek zorunda kalması ve işletme defteri veya bilanço esasına göre defterler tutma zorunluluğu, maliyetlerin önemli ölçüde artmasına neden olacak. Ekonomistler, artan maliyetlerin doğrudan esnaflar tarafından sunulan ürün ve mal fiyatlarına yansıtılacağına dikkat çekerken, ilerleyen günlerde iğneden ipliğe birçok üründe zam furyasının başlaması bekleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
500

Yorumlar (8)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

berberlere sevindim, aylık 5 bin ödesinler.. zaten 20 dk'lık br tıraş 00 lira olmuş. ne eksilecek onlardan.

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasann hasann:

neye seviniyon ki berberde seni traşlayacak, bu işler zincirleme herkesi etkileyecek

yanıt32
yanıt6
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

400 lira demek istedim bro.

yanıt12
yanıt3
Haber YorumlarıTürkiye Anavatan:

Ama iğneden ipliğe yansıyacak diyor yani vatandaşa yansıyacak ister al ister alma kol gibi zam tsk akp cumhuriyetin 100 yılı başka çağlar açacaktı 100 yıl vatandaşın boğazına oturdu

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumcu Davut :

lokandata sanayide kimse faturalı iş yapmadığından sıkıntı yok. anca kurumsalları etkiler ki onlarda zaten vergi indirimi alıyorlar.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
