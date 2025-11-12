Haberler

Nu Teknoloji, Güneş Enerjili Akıllı Şehir Bankası'nı Tanıttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nu Teknoloji, kendi enerjisini üretebilen ve acil durumlarda kesintisiz hizmet sağlayan Güneş Enerjili Akıllı Şehir Bankası'nı geliştirdi. Bu sistem, şehirlerin enerji ve iletişim altyapısını güçlendiriyor.

Nu Teknoloji, yenilenebilir enerjiyle çalışan ve akıllı şehir teknolojilerini bir araya getiren "Güneş Enerjili Akıllı Şehir Bankı"nı geliştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, güneş panelleri aracılığıyla kendi enerjisini üreten ve şebekeden tamamen bağımsız (off-grid) çalışabilen ekipman, afet ve acil durumlarda da kesintisiz şekilde çalışarak aydınlatma, iletişim ve enerji desteği sağlayabiliyor.

Elektrik ya da inşaat altyapısı gerektirmeden kurulabilen bank, entegre güneş panelleri ve batarya sistemi sayesinde gün boyunca enerji depoluyor, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu hizmetleri sunuyor.

Bank, kablosuz şarj, USB çıkışları, Wi-Fi bağlantısı, LED aydınlatma, hava kalitesi sensörleri, reklam ekranı ve merkezi yönetim yazılımı entegrasyonu gibi özellikleri tek tasarımda bir araya getiriyor.

"Sistem, afet ve acil durumlarda da güvenilir enerji ve iletişim altyapısı sunuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nu Teknoloji Üst Yöneticisi (CEO) Erkut Alkaya, halihazırda şehirlerin sadece daha akıllı değil, aynı zamanda daha dirençli, erişilebilir ve çevreci olmak zorunda olduğunu belirtti.

Bankın, altyapı gerektirmeyen yapısıyla enerjiye her yerde erişim sağladığını aktaran Alkaya, şu bilgileri verdi:

"Özellikle park, kampüs ve sosyal alanlarda sunduğu kablosuz internet bağlantısı ve mobil cihaz şarj imkanıyla kent yaşamında konforu artırıyor. Entegre sensörlerle hava sıcaklığı, nem ve hava kalitesi gibi çevresel veriler gerçek zamanlı olarak toplanıyor ve şehir yöneticilerine veriye dayalı karar alma imkanı sunuyor.

Tüm sistem, yapay zeka destekli CMS yazılımı aracılığıyla uzaktan izlenip yönetilebiliyor. Enerji kesintilerinin yaşandığı senaryolarda dahi çalışmaya devam eden bu sistem, afet ve acil durumlarda da güvenilir bir enerji ve iletişim altyapısı sunuyor. Nu Teknoloji olarak şehirlerin sürdürülebilirlik yolculuğuna, teknolojiyi insana dokunan alanlarda konumlandırarak katkı sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit düştü! İşte isimleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İBB iddianamesindeki detaya ateş püskürdü

Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İddianamedeki detaya ateş püskürdü
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
ABD'de tutuklanan Türk Fizikçi Dr. Furkan Dölek için bağış kampanyası başlatıldı

ABD'de tutuklanan Türk Fizikçi Dr. Furkan Dölek için bağış kampanyası
Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı

Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı
20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü

20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü
Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınası birkaç ay sürebilir

Profesörden deprem fırtınası yaşanan ilçe için korkutan sözler
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca sen artık bir şehit babasısın

Uçak kazasında şehit olan askerimizin babasına acı haberi böyle verdi
Sünnet düğününde dehşet: Park yeri bulamayan engelli adam dehşet saçtı

Park yeri bulamadı,16 yaşındaki çocuğu öldürdü
Cezaevinden serbest bırakılan Ahmet Özer'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür

Cezaevi çıkışındaki ilk açıklamasında Bahçeli'ye teşekkür etti
title