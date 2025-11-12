Nu Teknoloji, Güneş Enerjili Akıllı Şehir Bankası'nı Tanıttı

Nu Teknoloji, yenilenebilir enerjiyle çalışan ve akıllı şehir teknolojilerini bir araya getiren "Güneş Enerjili Akıllı Şehir Bankı"nı geliştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, güneş panelleri aracılığıyla kendi enerjisini üreten ve şebekeden tamamen bağımsız (off-grid) çalışabilen ekipman, afet ve acil durumlarda da kesintisiz şekilde çalışarak aydınlatma, iletişim ve enerji desteği sağlayabiliyor.

Elektrik ya da inşaat altyapısı gerektirmeden kurulabilen bank, entegre güneş panelleri ve batarya sistemi sayesinde gün boyunca enerji depoluyor, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu hizmetleri sunuyor.

Bank, kablosuz şarj, USB çıkışları, Wi-Fi bağlantısı, LED aydınlatma, hava kalitesi sensörleri, reklam ekranı ve merkezi yönetim yazılımı entegrasyonu gibi özellikleri tek tasarımda bir araya getiriyor.

"Sistem, afet ve acil durumlarda da güvenilir enerji ve iletişim altyapısı sunuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nu Teknoloji Üst Yöneticisi (CEO) Erkut Alkaya, halihazırda şehirlerin sadece daha akıllı değil, aynı zamanda daha dirençli, erişilebilir ve çevreci olmak zorunda olduğunu belirtti.

Bankın, altyapı gerektirmeyen yapısıyla enerjiye her yerde erişim sağladığını aktaran Alkaya, şu bilgileri verdi:

"Özellikle park, kampüs ve sosyal alanlarda sunduğu kablosuz internet bağlantısı ve mobil cihaz şarj imkanıyla kent yaşamında konforu artırıyor. Entegre sensörlerle hava sıcaklığı, nem ve hava kalitesi gibi çevresel veriler gerçek zamanlı olarak toplanıyor ve şehir yöneticilerine veriye dayalı karar alma imkanı sunuyor.

Tüm sistem, yapay zeka destekli CMS yazılımı aracılığıyla uzaktan izlenip yönetilebiliyor. Enerji kesintilerinin yaşandığı senaryolarda dahi çalışmaya devam eden bu sistem, afet ve acil durumlarda da güvenilir bir enerji ve iletişim altyapısı sunuyor. Nu Teknoloji olarak şehirlerin sürdürülebilirlik yolculuğuna, teknolojiyi insana dokunan alanlarda konumlandırarak katkı sunmaya devam edeceğiz."