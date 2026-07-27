Enerji tasarrufu için akıllı kampüs dönüşümü

Nu Teknoloji tarafından geliştirilen gerçek zamanlı enerji yönetim sistemi, Akıllı Kampüs Dönüşüm Projesi kapsamında Dijitalpark Teknokent'te devreye alındı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Türk-Alman Üniversitesi ortaklığında faaliyet gösteren Dijitalpark Teknokent'te yürütülen proje kapsamında, kampüs yönetimini dijitalleştirecek yeni nesil sistemler kullanılmaya başlandı.

Projenin ilk fazında uygulamaya alınan gerçek zamanlı enerji yönetim sistemiyle oluşturulan dijital altyapı, enerji kullanımının daha verimli yönetilmesini sağlarken, ilerleyen dönemde hayata geçirilecek yapay zeka destekli uygulama ve diğer dijital çözümler için de temel oluşturuyor.

Sistemin yaygınlaşmasıyla enerji tüketiminde yüzde 27,2 tasarruf sağlanması, yıllık yaklaşık 4 milyon 740 bin lira maliyet avantajı elde edilmesi ve karbon emisyonunun 550 ton azaltılması hedefleniyor.

Gerçek zamanlı izleme altyapısıyla enerji tüketimindeki verimsizliklerin tespit edilerek kaynakların daha etkin yönetilmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nu Teknoloji İş Geliştirmeden Sorumlu Kurucu Ortağı Ayşe Nur Koroğlu, akıllı kampüs yaklaşımını yalnızca enerji tüketimini izleyen bir sistem olarak görmediklerini belirtti.

Kampüs yönetiminin daha verimli ve öngörülebilir hale gelmesini sağlayacak dijital altyapıyı oluşturduklarını aktaran Koroğlu, şunları kaydetti:

"Dijitalpark Teknokent'te devreye aldığımız sistem sayesinde hücresel olmayan 5G (DECT NR+) haberleşme teknolojisini kullanarak enerji tüketimini gerçek zamanlı, güvenilir, düşük gecikmeli ve ölçeklenebilir bir iletişim altyapısı üzerinden izleyip analiz edebiliyoruz. Non-cellular 5G (DECT NR+) altyapısının sunduğu yüksek cihaz yoğunluğu desteği ve bağımsız özel ağ mimarisi sayesinde kampüs genelindeki sensörler, sayaçlar ve diğer IoT cihazlarından elde edilen verileri güvenli ve kesintisiz şekilde yönetebileceğiz. Enerji yönetimi, yapay zeka ve non-cellular 5G (DECT NR+) teknolojilerini bir araya getiren bu yaklaşımın üniversite kampüslerinden kamu kurumlarına, sanayi tesislerinden akıllı şehir projelerine kadar birçok farklı alanda uygulanabilecek ölçeklenebilir, sürdürülebilir ve geleceğe hazır bir model oluşturacağına inanıyoruz."

"Teknoparkların görevlerinden biri teknolojilerin gerçek yaşamda uygulanmasına imkan sağlamak"

Dijitalpark Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin de Türkiye'nin yüksek katma değerli, yerli ve milli teknolojiler geliştirme hedefi doğrultusunda şekillenen Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun, teknoparklar, akademik çevre ve teknoloji şirketleri arasındaki güçlü işbirlikleriyle somut projelere dönüşmeye devam ettiğini belirtti.

Engin, teknoparkların en önemli görevlerinden birinin geliştirilen teknolojilerin gerçek yaşam koşullarında uygulanmasına imkan sağlamak olduğunu vurguladı.

Akıllı Kampüs Dönüşüm Projesi'nin bu yaklaşımın somut örneklerinden biri olduğuna dikkati çeken Engin, şunları kaydetti:

"Dijitalpark Teknokent'te başlayan bu dönüşüm, aynı zamanda Türk mühendislerinin, üniversitelerin, akademisyenlerin ve teknopark ekosisteminin ortak başarısını temsil eden örnek bir akıllı kampüs modelidir. Burada oluşturulan altyapı hem kampüsün daha verimli yönetilmesini sağlayacak hem de yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve doğrulanması için yaşayan bir laboratuvar işlevi görecek."

Kaynak: AA