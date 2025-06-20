Novo Nordisk, Obezite Farkındalık Kampanyası ile Ödül Aldı

Novo Nordisk, Obezite Farkındalık Kampanyası ile Ödül Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danimarka merkezli sağlık firması Novo Nordisk, '90-100 Obezite Farkındalık Kampanyası' ile Brandverse Awards 2025'te bronz ödül kazandı. Şirket, obezite ve kronik hastalıklarla mücadelede 30 yılı aşkın süredir faaliyet göstermektedir.

Danimarka merkezli sağlık firması Novo Nordisk, Brandverse Awards 2025'te, "90-100 Obezite Farkındalık Kampanyası" ile Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik alanındaki "Sağlık" kategorisinde bronz ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Novo Nordisk, küreselde 100, Türkiye'de ise 30 yılı aşkın süredir obezite, diyabet ve nadir hastalıklar gibi ciddi kronik hastalıkların tedavilerinde faaliyet gösteriyor.

Bu kapsamda şirket, "90-100 Obezite Farkındalık Kampanyası" ile Brandverse Awards 2025'te, Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik alanındaki Sağlık kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

"Obezitede Değişimin Öncülüğü" mottosuyla her yıl sosyal sorumluluk projelerini destekleyen Novo Nordisk'in Türkiye'de obezite farkındalığını artırmak amacıyla başlattığı proje, kadınlar için 90, erkekler için 100 santimetre aşan bel çevresi ölçümünün sağlık açısından kritik bir gösterge olduğunu vurguluyor.

"Mezurayı Beline Sar, Çözümü Hekime Sor" sloganıyla hareket edilen kampanyanın merkezinde, oyuncu Müge Boz'un rol aldığı bir film yer alıyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
İstanbul'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin

Havalar ısınınca ortaya çıktı! İstanbul'da 7 ilçede görüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü

Dünyaya tehditler savuran Netanyahu canlı yayında ecel terleri döktü
Cilo Festivali'ne İran-İsrail savaşı engeli

İsrail-İran savaşı Güneydoğu'nun en büyük festivalini vurdu
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor

Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor

Darphane, Galatasaray için para basıyor! İşte adet sayısı ve fiyatı
77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor

77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.