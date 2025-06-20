Novo Nordisk, Obezite Farkındalık Kampanyası ile Ödül Aldı

Danimarka merkezli sağlık firması Novo Nordisk, Brandverse Awards 2025'te, "90-100 Obezite Farkındalık Kampanyası" ile Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik alanındaki "Sağlık" kategorisinde bronz ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Novo Nordisk, küreselde 100, Türkiye'de ise 30 yılı aşkın süredir obezite, diyabet ve nadir hastalıklar gibi ciddi kronik hastalıkların tedavilerinde faaliyet gösteriyor.

Bu kapsamda şirket, "90-100 Obezite Farkındalık Kampanyası" ile Brandverse Awards 2025'te, Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik alanındaki Sağlık kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

"Obezitede Değişimin Öncülüğü" mottosuyla her yıl sosyal sorumluluk projelerini destekleyen Novo Nordisk'in Türkiye'de obezite farkındalığını artırmak amacıyla başlattığı proje, kadınlar için 90, erkekler için 100 santimetre aşan bel çevresi ölçümünün sağlık açısından kritik bir gösterge olduğunu vurguluyor.

"Mezurayı Beline Sar, Çözümü Hekime Sor" sloganıyla hareket edilen kampanyanın merkezinde, oyuncu Müge Boz'un rol aldığı bir film yer alıyor.